POTPISAN UGOVOR ZA PUT DUB-DUBCI SA TUNELOM KADINJAČA: Projekat vredan 102 miliona evra - prvi radovi do kraja meseca

UGOVOR o izgradnji deonice državnog puta Dub - Dubci sa tunelom ispod prevoja "Kadinjača" potpisan je danas u Vladi Srbije, a ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu, Aleksandra Sofronijević, izjavila je da je vrednost projekta 102 miliona evra i da bi pripremni radovi trebalo da počnu do kraja ovog meseca.

Foto: Tanjug/MGSI

Ona je rekla da je rok za završetak radova 42 meseca od potpisivanja ugovora. Ugovor su potpisali ministarka Sofronijević, v.d. direktora Puteva Srbije, Zoran Drobnjak, i predstavnik kineske kompanije Powerchina (Power Construction Corporation of China), Fang Mingi.

Sofronijevićeva je, nakon potpisivanja ugovora, rekla da ova deonica povezuje zapadnu Srbiju i Republiku Srpsku, a prvi pripremni radovi trebalo bi da počnu do kraja ovog meseca.

Naglasila je da je već podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izvođenje pripremnih radova.

Foto: Tanjug/MGSI

Kazala je da je deonica ukupne površine oko 6,28 kilometara i da se gradi zajedno sa značajnim putnim objektom, tunelom Kadinjača i izgradnjom još šest mostova i čak 20 potpornih konstrukcija.

- Sam tunel imaće jednu veliku glavnu tunelsku cev gde će postojati dve saobraćajne trake, dakle dvosmerni saobraćaj i jednu paralelnu tunelsku cev koja praktično služi za evakuaciju u slučaju vanrednih dešavanja - kazala je Sofronijevićeva.

Izgradnja ove deonice ima veliki saobraćajni značaj, kako kaže ministarka, zbog povezivanja i sa autoputskim pravcem E761 i budućim autoputem Beograd - Južni Jadran.

- Svako ko je makar jednom prošao ovom deonicom puta za vreme zime zna koliko je deonica zahtevna. I kada o tome govorimo, ne govorimo samo o tome da ćemo skratiti neki put za šest kilometara ili da ćemo brže putovati, govorimo i o tome da će izgradnjom ove deonice ceo ovaj zapadni deo Srbije dobiti jednu pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu saobraćajnu vezu tokom cele godine, a ne samo leti - dodala je Sofronijevićeva.

Foto: Tanjug/MGSI

Izvođač radova je kineska kompanija Powerchina, a investitor izgradnje su Putevi Srbije.

Državni put Dub - Dubci je deonica koja obuhvata planiranu izgradnju značajnog tunela ispod prevoja Kadinjača, između Užica i Bajine Bašte.

Ključni objekat je tunel ispod Kadinjače u dužini od 1.260 metara.

(Tanjug)

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