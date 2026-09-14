Ekonomija

CENE ENERGENATA NASTAVLJAJU DA RASTU: Najnovije vesti sa tržišta

В. Н.

14. 09. 2026. u 11:14

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CENE energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju rast i cena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od 107,74 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas ponovo približio nivou od 83,39 evra po megavat-satu.

ЦЕНЕ ЕНЕРГЕНАТА НАСТАВЉАЈУ ДА РАСТУ: Најновије вести са тржишта

Foto: AI Generated/Gemini

Cena američke WTI nafte (West Texas Intermediate) trenutno se kreće u rasponu od 102,88 dolara po barelu za fjučers ugovore.

Evropski berzanski indeksi beleže blagi rast - ruski MOEX sa padom od 1,48 odsto i FTSE 0,55 odsto, a francuski CAC ostao je skoro nepromenjen.

Fjučersi evropskog prirodnog gasa na amsterdamskom TTF tržištu kretali su se danas u rasponu od 79,52 evra za megavat-sat. 

Prema podacima sa portala Investing.com, cena TTF fjučersa dostigla je 80 evra po megavat-satu.

Američki indeksi zabeležili su blagi rast - indeks Dau Džons porastao je za 0,98 odsto, a S&P za 0,86 odsto.

Vrednost evra prema dolaru na valutnom tržištu iznosi 1,1639 dolara.

Cena zlata iznosi 4.360,42 dolara za trojsku uncu, uz blagi dnevni pad od 1,10 odsto, prema podacima za fjučerse.

Cena pšenice na svetskim berzama iznosi 722 centi za bušel, uz dnevni pad od 0,45 odsto.

(Tanjug)

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