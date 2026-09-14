KADA CILJ DOBIJE IZNOS I ROK: Kako oročena štednja pretvara plan u rezultat

NOVAC retko nestane odjednom. Češće se potroši pomalo – kroz neplanirane troškove, sitne kupovine i odluke koje u tom trenutku deluju bezazleno. Na kraju meseca ostane osećaj da je nešto moglo da ostane sa strane, ali nije. I upravo tada nameće se pitanje koje mnogi sebi postave bar jednom godišnje: kako da ono što zaradim zaista i ostane sačuvano?

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Odgovor najčešće nije u većim primanjima, već u drugačijem redosledu poteza. Suprotno uvreženom shvatanju, štednja nije samo odricanje. Ona je, pre svega, način da novcu unapred odredimo svrhu – pre nego što o tome, umesto nas, odluče neplanirani troškovi i svakodnevne okolnosti.

Želja postaje cilj tek kada dobije konkretan broj

Uređenje doma, zamena automobila, školovanje deteta, putovanje koje se odlaže godinama ili rezerva za nepredviđene situacije – svi ti planovi ostaju samo okvirna zamisao dok im ne pridružimo dva podatka: koliko i do kada. Tek tada možemo da izračunamo koliko je potrebno izdvajati mesečno i, što je jednako važno, izaberemo oblik štednje koji tom cilju zaista odgovara.

Jer razlika između želje i cilja gotovo uvek je u tome da li iza nje stoji broj. Želja se pomera, cilj se meri.

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Zašto se mnogi odlučuju za oročenu štednju

Kada je rok poznat, oročena štednja izdvaja se svojom jednostavnošću. Određeni iznos polažete na unapred dogovoren period, uz kamatnu stopu koja se utvrđuje na početku i ostaje nepromenjena do isteka oročenja. Tokom tog perioda sredstva nisu dostupna za podizanje – a upravo to mnogima predstavlja prednost, jer čuva ušteđevinu od impulsa da se potroši pre nego što za to dođe pravi trenutak.

Druga važna prednost je predvidivost. Iznos je poznat unapred, pa nema potrebe za praćenjem tržišnih kretanja niti za redovnim proveravanjem stanja. Na kraju ugovorenog perioda čeka vas iznos na koji ste računali još na početku. Za mnoge je upravo to najveća vrednost ovog vida štednje – izvesnost da će se planirani cilj približiti onako kako je zamišljeno, bez obzira na okolnosti koje nisu pod našom kontrolom.

Valuta i ročnost: dve odluke koje idu zajedno

Sledeće pitanje gotovo je neizbežno – u kojoj valuti štedeti? U OTP banci Srbija, koja je jedan od lidera na finansijskom tržištu, oročenje je moguće u dinarima, evrima i dolarima. Štednja u dinarima i evrima oročava se na tri, šest, devet ili dvanaest meseci, dok je za dolare moguće izabrati period od tri, šest ili dvanaest meseci.

Izbor ročnosti nije samo formalnost, već način da se štednja uskladi sa sopstvenim planovima i potrebama. Kraći rokovi mogu odgovarati ciljevima koji su bliži, dok duži pružaju više prostora za one koji žele da postepeno izgrade veći iznos – za renoviranje, školovanje ili sigurnosnu rezervu. U OTP banci to sažimaju porukom koja dobro opisuje suštinu: „Kada znaš za šta štediš, onda oročiš.“

Specijalna ponuda oročene štednje u OTP banci

Za one koji razmišljaju o ovom koraku, banka je pripremila specijalnu ponudu oročene štednje, koja važi do 30. septembra 2026. godine i donosi povoljnije kamatne stope na oročenja u dinarima, evrima i dolarima. Za svaku valutu i svaki period oročenja na sajtu banke dostupan je reprezentativni primer, pa se i pre donošenja odluke može videti koliko će sredstava biti na raspolaganju na kraju oročenja.

Plan koji se meri

Finansijska sigurnost retko se gradi jednim velikim potezom. Mnogo češće nastaje iz niza malih, doslednih odluka – i od jedne ključne: da se planu konačno odredi rok.

Jer kada cilj dobije iznos i datum u kalendaru, prestaje da bude samo želja. Dobija jasniji oblik, postaje merljiv – i korak po korak, pretvara se u rezultat.