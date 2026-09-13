KOLIKO KOŠTA JEDAN DAN HAOSA? Sto miliona evra!

Toliko jednu od najmoćnijih ekonomija Evrope može da košta samo jedan dan ozbiljnog zastoja železnice.

Foto: N. Fifić

Nije reč o zemlji bez infrastrukture, novca ili rezervnog plana. Reč je o Nemačkoj, industrijskoj sili čija ekonomija zavisi od toga da ljudi, sirovine i roba stignu tamo gde treba, onda kada treba.

Kada su nemačke mašinovođe početkom 2024. ušle u višednevni štrajk, nisu stali samo putnički vozovi. Problem je postao mnogo veći onog trenutka kada je počeo da se prekida transport robe. Voz koji ne krene iz stanice nije samo problem putnika koji kasni na posao.

To može da bude čelik koji nije stigao u fabriku. Hemikalija koja nije stigla u postrojenje. Deo bez kog proizvodna linija ne može da nastavi rad. Kontejner koji kasni, kamion koji mora da ga zameni i kompanija koja svakog sata gubi novac.

Nemački Institut za ekonomiju procenio je da produženi štrajk železnice nanosi štetu privredi od 100 miliona evra dnevno. Sto miliona za 24 sata. A Nemačka nije jedina.

Dva dana štrajka francuskih kontrolora leta u julu 2025. napravila su haos mnogo dalje od Francuske. Kašnjenja su se prelila na Španiju, Veliku Britaniju, Italiju i ostatak evropske mreže. Prema Eurokontrolu, samo troškovi kašnjenja i otkazanih letova procenjeni su na oko 120 miliona evra.

U Belgiji je tokom sedam velikih dana industrijskih akcija 2025. oko 275.000 putnika ostalo bez planiranih letova sa briselskog aerodroma. Procenjena cena za belgijsku ekonomiju bila je 175 miliona evra.

I tu dolazimo do onoga što se u snimcima blokiranih puteva, praznih perona i zatvorenih aerodromskih šaltera ne vidi. Račun.

Zato što zastoj ima svoju cenu čak i kada traje samo nekoliko sati. Kamion koji stoji i dalje košta. Radnik koji ne može da stigne do radnog mesta ne proizvodi. Fabrika koja čeka sirovinu gubi vreme. Hotel kome gost nije stigao gubi rezervaciju. Avion koji ostane na zemlji ne prevozi putnike. Roba koja zakasni kupcu znači izgubljen posao.

A što zastoj traje duže, posledice počinju da se šire kroz čitavu ekonomiju.

Francuska je to posebno dobro videla tokom protesta „žutih prsluka“. Blokade puteva, zatvaranje prodavnica i poremećaji u trgovini krajem 2018. pogodili su baš period godine kada trgovci ostvaruju najveći promet. Francuski Parlament kasnije je zabeležio procenu da su tržni centri izgubili oko dve milijarde evra prometa, dok je u pojedinim pogođenim trgovinama pad bio dramatičan.

Pravo na protest i štrajk deo je svakog demokratskog društva. Ali kada protest preraste u dugotrajnu blokadu, posledice više ne ostaju na ulici. Prelivaju se na fabrike, prodavnice, saobraćaj i radna mesta, a račun počinju da plaćaju i ljudi koji sa političkim sukobom nemaju nikakve veze.

Ekonomija ne pita ko je bio u pravu. Ona sabira izgubljene sate, otkazane poslove, neisporučenu robu, zatvorene prodavnice i investitore koji počinju da se pitaju mogu li da računaju na zemlju u kojoj posluju.

Zbog toga ova evropska iskustva treba pažljivo gledati i iz Srbije.

Zemlja koja želi nove fabrike, veće plate, više turista i nove investicije mora da bude zemlja kroz koju ljudi i roba mogu da se kreću, u kojoj proizvodnja može da radi i u kojoj kompanija zna da će ono što danas proizvede sutra moći da isporuči.

Jer politički sukob može da traje jedan dan. Blokada može da traje nekoliko sati.



Najskuplji račun haosa nije onaj koji vidimo istog dana. On stiže kasnije. A tada ga ne plaćaju političari, ni organizatori protesta. Plaćaju ga privreda, radnici i građani. Sa kamatom.

Put može da se odblokira za pet minuta. Poverenje da je jedna zemlja sigurno mesto za posao i ulaganje gradi se godinama. A može da počne da se gubi za samo jedan dan.