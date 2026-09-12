NEMAČKA MENJA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: Skuplji lekovi, bolnički dani i terapije

KORISNIKE javnog zdravstvenog osiguranja (Gesetzliche Krankenversicherung - GKV) u Nemačkoj u naredne dve godine očekuje niz opsežnih reformskih rezova.

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Sa ciljem stabilizacije finansijske situacije u zdravstvenim fondovima, teret ušteda u velikoj meri će snositi sami osiguranici – kroz veće participacije, niže subvencije i više osnovice za obračun doprinosa.

Skuplji bolnički dani, lekovi i terapije od 2027.

Prvi talas poskupljenja stupa na snagu 2027. godine i direktno utiče na svakodnevne medicinske troškove:

Lekovi na recept: Zadržava se participacija od 10 odsto, ali se podižu granice. Umesto dosadašnjih minimalno 5 i maksimalno 10 evra, ubuduće će se po leku plaćati od 7,50 do najviše 15 evra.

Boravak u bolnici: Dnevna doplata raste sa 10 na 15 evra po danu (i dalje se naplaćuje za najviše 28 dana u kalendarskoj godini).

Fizikalna terapija i terapije: Uz 10 odsto vrednosti, doplata po pojedinačnom receptu/uputu za fizikalnu terapiju, radnu terapiju ili logopediju raste sa 10 na 15 evra.

Granice opterećenja ostaju: Ukupna godišnja doplata i dalje je zakonski ograničena na najviše dva odsto godišnjeg bruto prihoda (odnosno jedan odsto za teške hronične bolesnike).

Drastičan rez za zubnu protetiku (Zahnersatz)

Jedna od najtežih promena pogađa stomatološke usluge. Fiksne naknade koje pokriva zdravstveno osiguranje za standardnu protetiku (Regelversorgung) smanjuju se za punih 10 procentnih poena:

Status knjižice (Bonusheft):

Bez bonusa: Dosadašnji udeo fonda - 60%, novi udeo fonda - 50%

5 godina redovnih pregleda: Dosadašnji udeo fonda - 70%, novi udeo fonda - 60%

10 godina redovnih pregleda: Dosadašnji udeo fonda - 75%, novi udeo fonda - 65%

Budući da se ovaj procenat odnosi isključivo na standardnu osnovnu negu, pacijenti koji izaberu kvalitetnije krunice, mostove ili implantate moraće iz sopstvenog džepa da plate znatno veće iznose.

Kraj besplatnog osiguranja za pojedine partnere od 2028.

Od 2028. godine stupa na snagu izmena pravila za porodično osiguranje (Familienversicherung). Dok deca i dalje ostaju besplatno osigurana pod istim uslovima, besplatno osiguranje za bračne i registrovane životne partnere delimično se ukida.

Za partnere koji nemaju sopstveni prihod ubuduće će se u određenim slučajevima morati plaćati dodatni doprinos. Izuzeci će važiti za porodice sa decom mlađom od 12 godina, kao i u specifičnim slučajevima nege ili smanjene radne sposobnosti.

Rastu granice za visoka primanja i teži ulazak u privatno osiguranje

Za zaposlene sa višim primanjima pragovi se u 2027. godini, uz redovno godišnje usklađivanje, vanredno podižu za 3.600 evra godišnje (300 evra mesečno):

Beitragsbemessungsgrenze (granica do koje se obračunavaju doprinosi): donosi veći maksimalni mesečni odbitak od plate za zdravstvo.

Versicherungspflichtgrenze (JAEG) (granica obaveznog osiguranja): podizanjem ovog praga znatno se otežava prelazak iz javnog u privatno zdravstveno osiguranje (PKV).

Podsetimo, određeni rezovi sprovedeni su već tokom 2026. godine – poput ukidanja pokrivanja troškova za cvet kanabisa (od 30. jula 2026.) te ograničavanja naknada za homeopatske preparate. Kod besplatnih pregleda za rano otkrivanje raka kože za starije od 35 godina revizija modela očekuje se do kraja 2027. godine.

(Fenix Magazin)