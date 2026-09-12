DA LI JE MED VEČAN? Tegla stara deset godina možda je i dalje bezbedna za jelo, ali pod jednim uslovom

PRILIKOM otvaranja piramida, arheolozi su navodno pronalazili i tegle u kojima je bio med. Nije poznato da li su ga probali. Međutim, ako čistite ostavu i pronađete teglu meda kupljenu pre nekoliko godina, šta bi uradili?

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Na poklopcu stoji rok trajanja koji je odavno istekao. Prva pomisao je da med treba baciti i da li je med večan?

Ali da li je to zaista potrebno?

Odgovor će mnoge iznenaditi.

Zašto med može da traje godinama

Med je jedna od retkih namirnica koja, ako je pravilno proizvedena i čuvana, može ostati upotrebljiva veoma dugo.

Razlog je jednostavan. Sadrži vrlo malo vode i mnogo prirodnih šećera. Takvi uslovi ne pogoduju razvoju većine bakterija i plesni.

Upravo zbog toga arheolozi su u starim egipatskim grobnicama pronalazili med koji, prema analizama, nije bio pokvaren ni posle više hiljada godina.

Kada med ipak može da se pokvari

To ne znači da je svaka tegla meda večna.

Ako u njega dospe voda, ako se koristi prljava kašika ili tegla ostane otvorena, povećava se mogućnost fermentacije.

Tada med menja miris, postaje penast ili dobija kiseo ukus. U tom slučaju više nije za upotrebu.

Kristalisao se? To nije znak da je loš

Mnogi misle da je kristalisani med pokvaren.

Upravo suprotno.

Kristalizacija je prirodan proces koji pokazuje da je med bogat prirodnim šećerima. Bagremov med ostaje tečan duže, dok se livadski, suncokretov ili uljani često kristališu već posle nekoliko meseci.

Ako želite da ponovo postane tečan, dovoljno je da teglu stavite u mlaku vodu. Temperatura ne bi trebalo da bude viša od oko 40 stepeni kako bi se sačuvali enzimi i druga vredna jedinjenja.

Što se tiče kristalizacije, oprečna su mišljenja. Po jednim, pravi med ne kristališe nikada a po drugim kristališe jer gotovo svi pčelari daju pčelama šećer naročito tokom zime. Kao posledica toga se javlja kristalizacija!

Gde većina ljudi greši

Najčešća greška je čuvanje meda pored šporeta ili na mestu gde je izložen suncu.

Toplota i svetlost ne kvare med preko noći, ali vremenom mogu da smanje njegov kvalitet i količinu korisnih sastojaka.

Najbolje mesto je tamna ostava ili kuhinjski ormarić, dobro zatvoren i na sobnoj temperaturi.

Kako da proverite da li je med i dalje dobar

Pogledajte ga, pomirišite i probajte malu količinu.

Ako ima prijatan miris karakterističan za med, nema penu na površini i nije dobio kiseo ukus, vrlo je verovatno da je i dalje potpuno upotrebljiv.

Ako primetite fermentaciju ili neuobičajen miris, nemojte ga koristiti.

Odgovor koji ste tražili

Da li je med večan?

Ako je reč o kvalitetnom prirodnom medu koji je pravilno čuvan, može trajati mnogo duže nego što piše na deklaraciji.

Najveći neprijatelj meda nije vreme, već vlaga i nepravilno čuvanje.

(Zelena nit)