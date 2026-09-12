GREŠKA KOJA MOŽE SKUPO DA KOŠTA: Da li krave smeju da jedu sveže pokošenu travu?

ISHRANA krava svežom travom nije isto što i puštanje krave na pašnjak. Problem nastaje kada se životinjama odjednom ponudi velika količina sveže pokošene trave, posebno ako je trava mlada, veoma sočna ili pokošena posle kiše.

Foto: K. Mihajlović

To može da predstavlja veliku opasnost a greška može da izazove ozbiljne probleme sa varenjem.

Zašto sveže pokošena trava može da bude problem?

Krava na pašnjaku travu uzima postepeno. Kreće se, bira biljke i ne pojede veliku količinu odjednom.

Kod pokošene trave situacija je drugačija. Ako joj se pred jasle istrese velika količina, krava može brzo da pojede mnogo sočne hrane.

Poseban oprez potreban je kada je trava mlada i bogata lako svarljivim hranljivim materijama. Tada nagla promena obroka može poremetiti varenje i povećati rizik od nadimanja.

Zato ishrana krava svežom travom zahteva postepeno uvođenje, a ne princip „što više, to bolje“.

Nikada ne dajte travu koja se već zagreva

Ovo je jedna od grešaka na koju posebno treba obratiti pažnju.

Ako je pokošena trava dugo stajala u debeloj gomili, naročito po toplom vremenu, može početi da se zagreva i menja.

Takvu travu ne treba davati kravama.

Sveža pokošena trava je jedno, a trava koja je nekoliko sati ili duže stajala zbijena i počela da se zagreva nešto sasvim drugo.

Kako bezbednije uvesti svežu travu?

Ako krave nisu navikle na svežu zelenu hranu, nemojte im prvog dana dati pun obrok pokošene trave.

Uvedite je postepeno i pratite kako životinje reaguju. Posebno obratite pažnju na nadimanje, promene u apetitu i izmetu.

Još važnije: nemojte naglo menjati ceo obrok. Prelazak sa jednog tipa hrane na drugi treba da bude postepen.

Savet: ako kosite travu za krave, dajte je svežu i umereno, ne ostavljajte je da se zagreva u gomili i ne pravite naglu promenu u ishrani.

Kod ishrane krava svežom travom najvažnije je pravilo jednostavno: nije problem samo šta krava jede, već koliko brzo i koliko toga pojede.

(Zelena nit)