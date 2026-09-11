LEPA VEST ZA PENZIONERE: Iz Fonda PIO poslali zvanično saopštenje vezano za isplatu novčane pomoći
REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) oglasio se novim zvaničnim saopštenjem povodom isplate predstojeće pomoći za penzionere.
Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ističu da država kontinuirano brinu o svojim penzionerima, što potvrđuju i konkretni rezultati u Užicu, odnosno rast penzije sa 25.700 dinara, koliko je iznosila prosečna penzija u ovom gradu 2012. godine, na 62.000, koliko iznosi danas, navodi se u saopštenju Fonda PIO.
Povodom predstojeće državne pomoći, iz Fonda PIO je potvrđeno da je sve pripremljeno za isplatu.
Kako se dodaje, penzije su isplaćene i koji dan ranije i sada je sve spremno za isplatu najveće državne pomoći, 14. septembra.
U Fondu PIO kažu da sve su spremno dočekali, tako da penzioneri ne treba da brinu, 14. septembra će imati novac na svojim računima, ali će istog dana i Pošta Srbije uručiti pomoć onima koji pomoć primaju na kućnu adresu.
(Alo)
Preporučujemo
IMATE STAN, KUĆU ILI PLAC? Jedna stvar određuje koliki porez ćete platiti
09. 09. 2026. u 14:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!
Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.
10. 09. 2026. u 15:57
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)