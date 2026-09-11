Ekonomija

LEPA VEST ZA PENZIONERE: Iz Fonda PIO poslali zvanično saopštenje vezano za isplatu novčane pomoći

K. Despotović

11. 09. 2026. u 10:18

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REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) oglasio se novim zvaničnim saopštenjem povodom isplate predstojeće pomoći za penzionere.

ЛЕПА ВЕСТ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ: Из Фонда ПИО послали званично саопштење везано за исплату новчане помоћи

Foto: vivoo / Alamy / Profimedia

Iz  Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ističu da država kontinuirano brinu o svojim penzionerima, što potvrđuju i konkretni rezultati u Užicu, odnosno rast penzije sa 25.700 dinara, koliko je iznosila prosečna penzija u ovom gradu 2012. godine, na 62.000, koliko iznosi danas, navodi se u saopštenju Fonda PIO.

Povodom predstojeće državne pomoći, iz Fonda PIO je potvrđeno da je sve pripremljeno za isplatu.

Kako se dodaje, penzije su isplaćene i koji dan ranije i sada je sve spremno za isplatu najveće državne pomoći, 14. septembra.

U Fondu PIO kažu da sve su spremno dočekali, tako da penzioneri ne treba da brinu, 14. septembra će imati novac na svojim računima, ali će istog dana i Pošta Srbije uručiti pomoć onima koji pomoć primaju na kućnu adresu.

(Alo)

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