ZABORAVILI STE PIN? Evo koliko će vas koštati da ga ponovo dobijete

NEMA ništa za džabe! Ako ste zaboravili koji vam je PIN na platnoj ili kreditnoj kartici, možete da ga dobijete na šalteru banke ali će vas usluga ponovnog izdavanje koštati od 75 do 600 dinara, u zavisnosti od banke i konkretne kartice.

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Primera radi, ova usluga na šalteru banke, u vidu ponovnog izdavanja, odnosno štampanja PIN-a, u Banci Intesa košta od 75 do 300 dinara, u zavisnosti od kartice za koju se PIN izdaje, dok ista usluga u Raiffaisen banci košta 500 dinara a u Adiko banci i do 600 dinara.

U Banci Poštanskoj štedionici, u slučaju da ste zaboravili PIN, one se ne izdaje ponovo, već se pravi druga kartica, a nju ćete platiti 250 do 450 dinara, u zavisnosti od toga o kojoj je kartici reč.

Važno je napomenuti da je putem mobilnih aplikacija ova usluga potpuno besplatna! Naime, u sekciji "moje kartice", prilikom odabira konkretne kartice, imate opciju "Prikaži PIN". Ipak, ne koriste svi mobilne aplikacije.

Ekonomista Milan Kovačević kaže za Direktno.rs da naplaćivanje ovakvih usluga treba posmatrati i u širem kontekstu poslovanja banaka, koje sve više nastoje da klijente usmere na digitalne kanale.

- Rekao bih da je to prevashodno način da banke navedu klijente da ređe dolaze u poslovnice, mada se to događa i nezavisno od njihove namere, jer je današnja tehnologija omogućila da se veliki broj usluga obavlja bez odlaska u banku. Međutim, naš bankarski sistem nije dovoljno kontrolisan u smislu toga šta sve banke rade, a klijenti nisu dovoljno zaštićeni kao potrošači - kaže Kovačević.

Prema njegovim rečima, trebalo bi detaljnije preispitati način na koji banke naplaćuju različite usluge.

- Trebalo bi dobro pregledati šta sve banke rade i koliko su njihovi klijenti zaštićeni kao potrošači - konstatovao je on.

(Direktno)