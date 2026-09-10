PROVERITE DA LI IMATE PRAVO NA 12.000 ILI 18.000 DINARA? Za naslednike važi posebno pravilo za podizanje novca, evo šta mora da piše

GRAĐANI koji su nasledili besplatne akcije Akcionarskog fonda ne treba da se prijavljuju za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara putem portala Uprave za trezor.

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Naslednici novac mogu da preuzmu u poslovnicama Banke Poštanska štedionica. Prilikom dolaska potrebno je da imaju važeću ličnu kartu i odgovarajuće rešenje o nasleđivanju.

Važno je naglasiti da naslednici ovu naknadu ne mogu da preuzmu na šalterima pošta. Raspolaganje novcem moguće je isključivo u poslovnicama Banke Poštanska štedionica.

Kako naslednici ostvaruju pravo na novac

Naslednici besplatnih akcija ne podnose posebnu elektronsku prijavu za isplatu 6.000 dinara.

Potrebno je da se lično obrate poslovnici Banke Poštanska štedionica i na uvid dostave:

važeću ličnu kartu;

pravosnažno rešenje o nasleđivanju, odnosno ostavinsko rešenje.

Da bi naslednik mogao da raspolaže novcem, u rešenju o nasleđivanju moraju biti navedena kako pravo na novčanu naknadu, tako i pravo na prenos akcija koje je preminulo lice steklo upisom u evidenciju nosilaca prava na besplatne akcije.

Novac je uplaćen na račun preminulog lica

Naknada od 6.000 dinara nije uplaćena direktno naslednicima. Novac je uplaćen na račune građana koji su prvobitno stekli status nosioca prava na besplatne akcije.

To važi i u situaciji kada je nasleđivanje akcija već sprovedeno u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Naslednik može da raspolaže novcem preminulog lica na osnovu pravosnažnog rešenja o nasleđivanju. Međutim, uslov je da su u tom rešenju jasno navedena i pravo na novčanu naknadu i pravo na prenos besplatnih akcija.

Šta ako 6.000 dinara nije navedeno u rešenju o nasleđivanju?

Ako pravo na novčanu naknadu nije obuhvaćeno postojećim ostavinskim rešenjem, naslednik ne bi trebalo odmah da ide u banku radi isplate.

Najpre je potrebno proveriti da li je neophodno pribaviti dopunsko rešenje o nasleđivanju kojim bi i ova imovina bila obuhvaćena.

Samo to što su besplatne akcije već prenete na naslednika u Centralnom registru hartija od vrednosti ne znači da je i novčana naknada od 6.000 dinara automatski preneta na njegov račun.

Kada su ispunjeni uslovi, naslednik novac može da preuzme isključivo u poslovnici Banke Poštanska štedionica, uz ličnu kartu i odgovarajuće rešenje o nasleđivanju.

Ko još može da se prijavi za 6.000 dinara?

Za građane koji ne pripadaju kategorijama kojima se novac isplaćuje automatski, prijava za jednokratnu naknadu od 6.000 dinara traje od 7. do 21. septembra 2026. godine.

Prijavljivanje se obavlja elektronskim putem, preko portala Uprave za trezor.

Za prijavu su potrebna samo dva podatka:

jedinstveni matični broj građana;

registarski broj važeće lične karte.

Ministarstvo finansija proverava da li građani ispunjavaju uslove koristeći podatke iz službenih evidencija državnih organa.

Ko dobija novac bez podnošenja prijave?

Određene kategorije građana dobiće 6.000 dinara bez prethodne prijave.

To se odnosi na korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, nosioce prava na novčanu socijalnu pomoć, kao i korisnike novčane socijalne pomoći koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Podatke o penzionerima dostavlja Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok podatke o korisnicima socijalne pomoći dostavlja Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pravilnikom su obuhvaćena i lica koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Njima će novac biti uplaćen na depozitni račun ustanove u kojoj se nalaze.

Šta ako građanin nema račun u Poštanskoj štedionici?

Redovna isplata jednokratne novčane naknade obavlja se preko Banke Poštanska štedionica.

Građanima koji već imaju tekući ili poseban namenski račun u ovoj banci, novac će biti uplaćen na postojeći račun.

Ako građanin nema račun u Banci Poštanska štedionica, banka će mu automatski otvoriti poseban namenski račun.

Zbog toga građani ne moraju unapred da odlaze u banku kako bi podneli zahtev za otvaranje računa.

Ipak, ovo pravilo ne menja postupak za naslednike besplatnih akcija. Oni moraju lično da odu u poslovnicu Banke Poštanska štedionica i da ponesu važeću ličnu kartu i odgovarajuće rešenje o nasleđivanju.

Gde se proverava status prijave i kako se podnosi reklamacija?

Građani koji su podneli prijavu mogu putem portala Uprave za trezor da provere njen status, u okviru opcije "Provera statusa prijave".

U slučaju problema sa prijavom, podacima ili isplatom, reklamacija se podnosi preko opcije "Prijava problema".

Nakon podnete reklamacije, nadležni državni organi Upravi za trezor dostavljaju dodatne podatke koji su potrebni za proveru konkretnog slučaja.

Za naslednike besplatnih akcija najvažnije je da pre odlaska u banku provere sadržaj svog rešenja o nasleđivanju. Ukoliko su u njemu navedena i pravo na novčanu naknadu i pravo na prenos besplatnih akcija, sa ličnom kartom i potrebnom dokumentacijom treba da se obrate direktno poslovnici Banke Poštanska štedionica.

(Biznis Kurir/eKapija)