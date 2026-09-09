PESKOV UPOZORAVA EVROPU: "Severni tok" može biti pokrenut preko noći, a cene gasa tek će obarati rekorde
EVROPLjANI bi, rukovodeći se zdravim razumom, mogli da iskoriste isporuke gasa preko "Severnog toka", ali politička angažovanost u Evropi potiskuje zdrav razum, izjavio je portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.
- Polazeći od zdravog razuma, oni su, naravno, odavno mogli da iskoriste 'Severni tok', čija jedna cev i dalje ostaje živa i funkcionalna i može biti puštena u rad preko noći. Ali zdrav razum u Evropi potiskuju politička angažovanost i manijakalna želja da se Rusiji nanese strateški poraz - istakao je.
Cene gasa na berzi u Evropi premašile su 950 dolara za hiljadu kubnih metara, prvi put od 23. decembra 2022. godine.
Portparol Kremlja je naglasio da Evropljani sami nanose štetu svojoj ekonomiji odričući se od ruskog gasa i kupujući ga po znatno višoj ceni.
- Zasad vidimo da Evropljani sami sebi nanose štetu – štetu svojoj ekonomiji, štetu svojim građanima – kupujući na spot-tržištu gas po ceni koja znatno premašuje cenu ruskog gasa koji se isporučuje gasovodom - poručio je.
Kako je napomenuo Peskov, cene gasa na evropskoj berzi još nisu dostigle maksimum i rekordi će biti obarani, a Evropljani su toga svesni.
(RT Balkan)
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