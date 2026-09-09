SRPSKIM PČELARIMA UPALA KAŠIKA U MED: Prve tone već stigle na ovo ogromno tržište

SRPSKI pčelari započeli su izvoz meda u Kinu, a prve dve pošiljke, ukupne količine 2.700 kilograma, već su stigle na ovo veliko tržište.

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Ukoliko posao zaživi i količine budu povećane, otkupna cena meda za domaće pčelare mogla bi da bude 30 do 50 odsto viša od sadašnje.

Med je izvezen iz pogona „Naš med“ u Rači, koji su pčelari izgradili uz podršku opštine i države. To je, prema rečima predsednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljuba Živadinovića, prvi pogon u Srbiji koji je dobio registraciju za izvoz meda u Kinu.

Otvaranje kineskog tržišta posebno je značajno zbog trenutnih niskih otkupnih cena i ograničenih mogućnosti prodaje većih količina na domaćem tržištu.

Živadinović za Biznis.rs navodi da bi, nakon odbitka troškova, otkupna cena u slučaju većeg izvoza u Kinu mogla da bude 30 do 50 odsto viša od sadašnje. Logistika, međutim, nije jeftina – samo transport robe do Kine traje oko 45 dana.

Niske otkupne cene i sve skuplja proizvodnja

Pčelari se trenutno suočavaju sa velikim raskorakom između troškova proizvodnje i otkupnih cena. Kao primer Živadinović navodi med od uljane repice, čija je otkupna cena oko 1,8 evra po kilogramu.

U maloprodaji kilogram meda, u zavisnosti od vrste, može dostići i 1.500 dinara, ali prodaja direktno potrošačima nije dovoljna da apsorbuje raspoložive količine. Zato su proizvođači prinuđeni da deo meda prodaju na veliko, prvenstveno za izvoz.

Dodatni problem predstavljaju rastući troškovi goriva. Oni su naročito veliki za seleće pčelare, koji košnice tokom godine premeštaju na različite paše. Troškovi se mere hiljadama evra, dok klimatske promene povećavaju rizik da selidba na kraju neće doneti očekivanu pašu i prinos meda.

Zbog toga pčelari godinama traže povoljnije uslove za registraciju vozila koja koriste isključivo za prevoz pčela, opreme i pčelarskih proizvoda. Takva mogućnost trebalo bi da bude obuhvaćena izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja.

Falsifikovani med pritiska domaće proizvođače

Kao jedan od najvećih problema na tržištu pčelari izdvajaju nelojalnu konkurenciju proizvoda koji se prodaju kao med po cenama sa kojima pravi med teško može da se takmiči.

Prema Živadinovićevim rečima, jeftini proizvodi iz uvoza mogu se nabaviti za oko 1,3 evra po kilogramu, dok su troškovi proizvodnje pravog meda višestruko veći. To, kako ocenjuje, dodatno obara otkupne cene i domaćim pčelarima otežava pristup policama velikih trgovinskih lanaca.

Problem nije ograničen samo na Srbiju. Sumnje u autentičnost meda prisutne su i na evropskom tržištu, zbog čega pčelarske organizacije već duže zahtevaju strože kontrole i efikasnije metode za otkrivanje falsifikata.

U takvim okolnostima otvaranje kineskog tržišta moglo bi da bude značajna prilika za domaće pčelarstvo. Prve količine su simbolične u odnosu na veličinu kineskog tržišta, ali bi kontinuitet izvoza i rast tražnje mogli da obezbede dodatni kanal prodaje i povoljniju otkupnu cenu za srpske proizvođače meda.

(agronews.rs)