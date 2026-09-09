POLJOPRIVREDNICIMA DO 500.000 DINARA ZA NAVODNJAVANJE: Država plaća veliki deo troškova, ali postoje uslovi

VLADA Srbije usvojila je Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2026. godinu, kojim je za ove namene predviđeno ukupno 208 miliona dinara iz republičkog budžeta.

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Novac će biti usmeren na nekoliko ključnih oblasti – kontrolu plodnosti zemljišta, komasaciju, nabavku nove opreme za navodnjavanje i izgradnju, odnosno bušenje bunara za potrebe navodnjavanja.

Najveći deo sredstava namenjen je uređenju poljoprivrednog zemljišta, za šta je predviđeno ukupno 200 miliona dinara. Od toga će 130 miliona dinara biti izdvojeno za komasaciju, odnosno ukrupnjavanje i uređenje poljoprivrednih parcela. Za nove i započete radove na komasaciji predviđeno je 49,3 miliona dinara, dok je još 80,7 miliona namenjeno obavezama iz prethodnih programa.

Za nabavku nove opreme za navodnjavanje predviđeno je ukupno 40 miliona dinara. Od tog iznosa 10,5 miliona odnosi se na ranije odobrene korisnike i započete aktivnosti, dok je za nova ulaganja planirano 29,5 miliona dinara.

Posebna stavka u programu odnosi se na iskopavanje i bušenje bunara za navodnjavanje, za šta je predviđeno 30 miliona dinara. Ceo ovaj iznos planiran je za nova ulaganja.

Za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta izdvojeno je ukupno osam miliona dinara. Od toga je 651.700 dinara namenjeno obavezama iz ranijeg programa, a 7,35 miliona dinara novim ulaganjima.

Program, međutim, ne predviđa samo finansiranje novih projekata. U 2026. godini biće isplaćena i sredstva korisnicima koji su ranije podneli prijave i ispunili uslove iz prethodnih programa.

Tako je za ranije odobrene projekte komasacije predviđeno do 80,7 miliona dinara, za ranije odobrenu nabavku opreme za navodnjavanje do 10,5 miliona dinara, dok je za ranije obaveze u oblasti kontrole plodnosti zemljišta namenjeno do 651.700 dinara.

Kada se saberu sve stavke, od ukupno 208 miliona dinara, 130 miliona odlazi na komasaciju, 40 miliona na opremu za navodnjavanje, 30 miliona na bunare i osam miliona na kontrolu plodnosti zemljišta.

Ko može do novca?

Za komasaciju, odnosno geodetsko-tehničke radove na ukrupnjavanju i uređenju parcela, sredstva mogu da dobiju jedinice lokalne samouprave – opštine, gradovi i Grad Beograd.

Uslov je da obezbede sopstveno ili finansiranje iz drugih izvora, da imaju usvojen godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2026. godinu, kao i program komasacije.

Za nabavku opreme za navodnjavanje mogu da konkurišu fizička lica, naučno-istraživačke organizacije, ustanove, privredna društva, preduzetnici i zemljoradničke zadruge.

Oprema mora biti kupljena, plaćena, preuzeta i postavljena tokom 2026. godine, dok zemljište na kojem se koristi mora biti evidentirano u Registru poljoprivrednih gazdinstava i na njemu mora biti uspostavljena proizvodnja.

Poljoprivrednici kao fizička lica mogu da dobiju podršku i za iskop ili bušenje bunara za navodnjavanje. Potrebno je da budu nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, kao i vlasnici parcele na kojoj će se bunar graditi.

Za kontrolu plodnosti zemljišta sredstva su namenjena ovlašćenim organizacijama – među njima su odgovarajuće visokoškolske ustanove i poljoprivredni instituti koji imaju ovlašćenje Ministarstva poljoprivrede za obavljanje ove kontrole.

Program predviđa i podršku naučno-istraživačkim organizacijama i poljoprivrednim školama, ali isključivo za novu opremu za navodnjavanje.

Slična mogućnost postoji i za mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zemljoradničke zadruge, uz uslov da su registrovani i da imaju aktivan status u Registru poljoprivrednih gazdinstava.

Subvencije do 100 odsto troškova

Visina podrške zavisi od vrste ulaganja i područja na kojem se ono realizuje. Za komasaciju država može da učestvuje sa najviše 70 odsto troškova.

Kod fizičkih lica, za nabavku opreme za navodnjavanje podrška iznosi do 60 odsto, dok za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi može da dostigne 70 odsto.

Maksimalno se po jednoj prijavi može dobiti dva miliona dinara.

Za bušenje i iskop bunara država pokriva do 80 odsto ulaganja, uz ograničenje od 10.000 dinara po dužnom metru i najviše 500.000 dinara po prijavi.

Kod naučno-istraživačkih organizacija, škola, preduzeća, preduzetnika i zadruga, učešće države za opremu za navodnjavanje iznosi do 60 odsto, uz maksimalnih dva miliona dinara po korisniku.

Kontrola plodnosti zemljišta finansira se u potpunosti, odnosno do 100 odsto, ali je iznos ograničen na 2.000 dinara po prosečnom uzorku i najviše 20.000 dinara po prijavi.

Važno je i da korisnici ne mogu da računaju na povraćaj sredstava za porez na dodatu vrednost.

Podnošenje prijave

Svi zainteresovani podnose prijave Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za poljoprivredno zemljište.

Raspodela novca zavisiće od rezultata konkursa, raspoloživih sredstava i vremena izvođenja radova.

Uprava proverava ispunjenost uslova, utvrđuje rang-listu i, kada je potrebno, zaključuje ugovor sa korisnikom kojim se uređuju prava i obaveze, uključujući dinamiku isplate.

Za one koji dobiju novac za opremu za navodnjavanje tu se ne završavaju obaveze. Oprema mora da se koristi za predviđenu namenu, a korisnik je ne sme otuđiti, dati drugom licu na korišćenje ili izdati u zakup godinu dana ako za nju ne postoji garantni list, odnosno pet godina ako garantni list postoji.

Dokumentaciju povezanu sa dobijenim sredstvima korisnik mora da čuva najmanje pet godina od isplate.

U slučaju da ne ispuni ove obaveze, dostavi netačne podatke ili koristi falsifikovanu dokumentaciju, korisnik mora da vrati dobijeni novac zajedno sa zakonskom zateznom kamatom.

(Biznis.rs)