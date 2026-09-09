MOŽDA OVO VAŽI I ZA VAS?! Neki penzioneri ne moraju da plaćaju trošak od 349 dinara na računima za struju

MNOGI penzioneri svakog meseca pogledaju samo konačan iznos na računu za struju i ne obraćaju mnogo pažnje na sve stavke koje ga čine.

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Međutim, među stavkama se nalazi i taksa za javni medijski servis od 349 dinara mesečno, odnosno 4.188 dinara godišnje, a zakon predviđa da određene kategorije građana mogu da budu potpuno oslobođene ovog troška. Među njima su i penzioneri koji primaju penziju u najnižem iznosu, ali uz dodatne uslove koji se odnose na domaćinstvo.

Za kućni budžet 349 dinara možda na prvi pogled ne deluje kao veliki novac, ali kada se ista stavka plaća svakog meseca, tokom godine se nakupi više od 4.000 dinara. Kod građana sa najnižim primanjima takva ušteda može da pokrije deo računa za struju, kupovinu namirnica ili nekoliko kutija lekova. Zato vredi proveriti da li se ispunjavaju uslovi za oslobađanje, umesto da se ovaj trošak automatski prihvata kao obavezan.

Koji penzioneri mogu da budu oslobođeni

Važno je da znate da nije svaki penzioner automatski oslobođen RTS takse. Prema informacijama RTS-a, pravo na oslobađanje od plaćanja ima svaki penzioner sa penzijom u najnižem iznosu koji živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu. Dakle, postoje precizno definisani uslovi i potrebno je da proverite da li ih konkretno domaćinstvo ispunjava.

Penzioneri nisu jedini

Penzioneri nisu jedina kategorija koja može da bude oslobođena. Zakon predviđa oslobađanje i za osobe sa 100 odsto telesnog oštećenja, osobe kojima je priznato pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, potpuno gluve ili slepe osobe i korisnike novčane socijalne pomoći. Oslobađanje je predviđeno i za određene slučajeve kada fizičko lice ima više brojila, za brojilo koje se odnosi na stambeni ili poslovni prostor koji se ne koristi.

Ovo je veoma važan detalj: građanin koji ispunjava uslove za oslobađanje mora da podnese zahtev i dostavi potrebnu dokumentaciju.RTS navodi da se zahtev može poslati elektronski na adresu taksajms@rts.rs ili poštom na adresu RTS-a u Beogradu. Od 3. avgusta 2026. privremeno nije moguć lični prijem dokumentacije zbog renoviranja prostora, pa se zahtevi trenutno šalju elektronski ili poštom.

Taksa se plaća uz račun za struju

RTS taksa se ne uplaćuje posebno, već se 349 dinara mesečno obračunava kroz račun za električnu energiju. Iznos je isti na celoj teritoriji Srbije i važi za 2026. godinu, pa domaćinstvo koje nema pravo na oslobađanje za ovu stavku izdvoji 4.188 dinara godišnje. Na računu EPS-a taksa je jasno navedena kao posebna stavka, odvojena od same potrošnje električne energije.

Male stavke, velika razlika

Iz ugla kućnog budžeta, upravo je ovo dobar primer kako se ušteda ne mora tražiti samo kroz velike rezove. 349 dinara mesečno za RTS taksu jeste mala stavka, ali 4.188 dinara godišnje više nije zanemarljiv iznos, posebno za domaćinstvo koje raspolaže skromnim primanjima. Zato penzioneri sa najnižim primanjima treba što pre da provere svoja prava, jer suma koju mogu da uštede na godišnjem nivou nije mala.

Podsetimo, taksa za javni medijski servis uvedena je 1. januara 2016. godine, kada je zamenila dotadašnju RTV pretplatu. Tada je iznosila 150 dinara mesečno, a obaveza je bila vezana za korisnika električnog brojila u stambenom ili poslovnom prostoru. Prvi računi sa ovom novom stavkom počeli su da stižu upravo početkom 2016. godine.

Od tada se iznos takse menjao, a za 2026. godinu iznosi 349 dinara mesečno, odnosno 4.188 dinara godišnje. Taksa se danas naplaćuje preko računa za električnu energiju, a zakon istovremeno propisuje kategorije građana koji mogu da budu oslobođeni plaćanja, među kojima su i penzioneri sa penzijom u najnižem iznosu, uz ispunjavanje propisanih uslova.

(Direktno)