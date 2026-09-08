SRBIJA SLEDEĆE GODINE IDE NA ČAK 4,5 ODSTO Vučić: Imaćemo ubedljivo najveću stopu rasta u Evropi

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je danas da će Srbija sledeće godine imati ubedljivo najveću stopu rasta u Evropi od 4,3 do 4,5 odsto i naveo da cela Evropa danas zaostaje za azijskim zemljama, ističući Uzbekistan kao primer zemlje u usponu.

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Vučić je rekao da Uzbekistan ima 45 miliona stanovnika od čega je 60 odsto stanovnika mlađe od 30 godina starosti ističući da je ta zemlja u ogromnom usponu.

- Uzbekistan ima predsednika koji ima 'tigrovo oko' što znači 'gladan, željan uspeha. Brine o svakom delu svoje nacije i brine o svakom problemu. I gde god da sam zagrebao, šta god da sam postavio kao pitanje, shvatio sam koliko Uzbekistan napreduje. Navešću jednu stvar: mi imamo problem ovde sa strujom, sa onim koliko struje proizvodimo i koliko ćemo struje da proizvodimo. Nešto smo radili, ali nismo velike stvari, dovoljno velike stvari nismo napravili. Neke objekte smo prvi put posle 45 godina uradili, ali opet nije dovoljno - kazao je Vučić na poslovnom forumu Srbija-Uzbekistan u Palati Srbija na kojem se obratio i predsednik Uzbekistana, Šavkat Mirzijojev.

On je preneo da mu je Mirzijojev u tet-a-tet razgovoru rekao da Uzbekistan jednu nuklearnu centralu gradi sa Rusima, a drugu sa Kinezima, ali da im to nije dovoljno i da nastavljaju da grade i rade.

- I onda sam shvatio kako se borio za to da dobije najbolju cenu i kako razmišlja pametno o budućnosti, jer zna da će za data centre, za inovacije, za veštačku inteligenciju, za električne automobile, biti potrebna električna energija. Samo pogledajte kod nas u okruženju, niko se time ni ne bavi - rekao je Vučić.

Dodao je i da cela Evropa zaostaje za azijskim zemljama zbog toga što se u njima manje radi, da se lakše i bolje živi i da su ljudi naviknuti na bolji život.

- Mi ne možemo da se takmičimo i ne možemo da želimo da budemo uspešni kao oni, jer mi radimo manje. Koliko god da sam spor, koliko god da sam star, koliko god da sam debeo, za osam sati ubraću više jabuka od svakog od vas koji bere te jabuke pet sati. Nema tu velike filozofije. Ne možemo da se takmičimo i kasnimo svi u Evropi - rekao je Vučić.

Istakao je da je ponosan na to što Srbija manje kasni od ostalih u Evropi i dodao da Srbija nema slučajno najveću stopu rasta u Evropi.

- Srbija će sledeće godine da ima ubedljivo najveću stopu rasta u Evropi. Ne sa malom razlikom 3,5-3,6 prema 3,4- 3,3 odsto, idemo na 4,3 odsto 4,4- 4,5 odsto i pri tome imam strah kako ćemo da izdržimo cenu nafte, kako ćemo da imamo dovoljno struje, hoćemo li ili ne' - rekao je Vučić.

Naveo je da Srbija ima 680 kubnih metara rezervi gasa i da su nam prepuna skladišta u zemlji i u Mađarskoj.

- Prepunili smo svoja skladišta gasom, mi u zemlji 680 miliona kubnih metara gasa imamo u svojim skladištima u Srbiji i skladištima u Mađarskoj - rekao je Vučić.

Dodao je da je cena gasa na berzi danas 890 dolara na 1.000 kubnih metara na berzi, a da su Srbija i Uzbekistan u povoljnijoj poziciji.

- Zato što mi imamo mi ruski gas, oni imaju i svoje i sve drugo, i drugačija je nešto situacija. U svakom slučaju, mi moramo da razmišljamo ne samo o novim tržištima, već o transferu tehnologije, da mi pomognemo njima, da oni pomognu nama, da razumemo gde se svet najbrže razvija, da dobro sagledavamo budućnost u narednih 10 i 20 godina. To je sutra i prekosutra, a ne kako ćemo da preživimo još jedan dan očekujući da će nešto s neba da nam padne kako bi nam bilo mnogo lakše - rekao je Vučić.

Istakao je da bi, ukoliko bi došlo do mira u Ukrajini i u Persijskom zalivu između Amerike i Irana, to bila velika vest.

- Nije hteo ništa da mi kaže predsednik Mirzijojev, osim što smo analizirali nas dvojica ono što smo videli na televiziji, gestikulaciju Rusa i Amerikanaca kada se sreću, pa nam se čini da možda postoji neka nada da do nekog dogovora dođe. Pošto i jedan i drugi dobro poznajemo i predsednika Putina, ja poznajem i ove Amerikance koji s njima razgovaraju, tako da prvi put mislimo da možda neka nada u mir postoji - rekao je Vučić.

(Tanjug)

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