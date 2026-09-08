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JAVNO JE SVE SAOPŠTIO: Nenad Manojlović posle 10 godina napustio "Grand" (FOTO)

Dušan Cakić

08. 09. 2026. u 17:30

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PEVAČ Nenad Manojlović posle 10 godina, napustio je "Grand" produkciju.

ЈАВНО ЈЕ СВЕ САОПШТИО: Ненад Манојловић после 10 година напустио Гранд (ФОТО)

Foto: ATA Images/A. A.

Naime, on je odlučio da publici posle pauze, predstavi novi projekat - tačnije čitav album koji je prvenac u njegovoj karijeri.

On se oglasio na mrežama i podelio novosti, da sada, sarađuje sa novom ekipom.

- Sa zadovoljstvom želimo dobrodošlicu Nenadu Manojloviću u EMDC Network. U okviru naše saradnje, EMDC Network će biti zadužen za administraciju i upravljanje Jutjub kanalom, kao i digitalnu distribuciju muzike na vodećim streaming platformama. Radujemo se zajedničkom radu, novim izdanjima i svemu što sledi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Nenad je posle jeden cele decenije, odlučio da okonča saradnju sa Grandom i nastavi dalje, a kako su najavili uskoro objavljuje i čitav album.

Ono čemu je ostao dosledan, jesu saradnici. Neša je na svom prvom albumu odlučio da sarađuje sa čuvenim Petrom Stokanovićem, koji mu je napisao najveći hit “Ti meni, ja tebi”.

Nenad je dobio treće dete sa suprugom koja se nije eksopnirala u javnosti, krajme maja, nakon čega je upriličio i slavlje.

Foto: ATA Images/A. A.

Za najbliži krug prijatelja i članova porodice, Nenad je organizovao slavlje u jednom restoranu na kojem se pojavio sa suprugom.

 

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