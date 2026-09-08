PROBLEM SA PRIJAVOM ZA 6.000 DINARA? Rešite sve jednim klikom

GRAĐANI koji budu imali problem sa prijavom ili isplatom jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara moći će da podnesu reklamaciju elektronskim putem, predviđeno je novim pravilnikom Ministarstva finansija.

Foto: Nikoleta Vukovic / Panthermedia / Profimedia

Reklamacija će se podnositi preko portala Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, u posebno označenom delu "Prijava problema".

Na istom portalu građani će moći da provere da li ispunjavaju propisane uslove, kao i u kojoj fazi se nalazi njihova prijava.

Kada građani mogu da podnesu reklamaciju

Mogućnost podnošenja reklamacije imaće građani koji se samostalno prijavljuju za pomoć, ali i oni kojima bi jednokratna naknada trebalo da bude isplaćena automatski.

Reklamacija će biti dostupna ukoliko postoji problem sa podacima u službenim evidencijama, statusom prijave ili uplatom novca.

Pravilnikom je predviđeno da podnosilac prijave preko portala najpre može da proveri status u delu "Provera statusa prijave", a zatim, ukoliko utvrdi da postoji problem, da se obrati nadležnima preko opcije "Prijava problema".

Ko proverava reklamacije

Nakon što građanin podnese reklamaciju, dodatnu proveru obavljaće nadležni državni organi.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo pravde dostavljaće Upravi za trezor dodatne podatke potrebne za rešavanje reklamacija.

To znači da građani neće morati sami da pribavljaju podatke iz različitih državnih evidencija. Nadležni organi će ih međusobno razmenjivati elektronskim putem.

Reklamaciju mogu da podnesu i oni koji se ne prijavljuju

Pravo na proveru statusa i podnošenje reklamacije imaće i građani kojima se naknada od 6.000 dinara isplaćuje bez prijave.

U tu grupu spadaju korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć i korisnici novčane socijalne pomoći, pod uslovom da ispunjavaju kriterijume propisane zakonom.

Njihove podatke Upravi za trezor dostavljaće Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Šta proveriti pre podnošenja reklamacije

Građani bi najpre trebalo da na portalu otvore deo "Provera statusa prijave" i provere da li je prijava evidentirana i da li ispunjavaju uslove za dobijanje naknade.

Ukoliko postoji nepravilnost, reklamacija se podnosi izborom opcije "Prijava problema".

Za samu prijavu za pomoć od 6.000 dinara potrebni su jedinstveni matični broj građana i registarski broj važeće lične karte. Prijavljivanje traje od 7. do 21. septembra 2026. godine.

Gde će biti uplaćen novac

Isplata se obavlja preko Banke Poštanska štedionica.

Građanima koji već imaju račun u ovoj banci novac će biti uplaćen na postojeći tekući ili poseban namenski račun. Onima koji nemaju račun Poštanska štedionica će automatski otvoriti poseban namenski račun za prijem naknade.

Novi pravilnik stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

(Biznis Kurir)