KINEZI OTKRILI ŠTA SPREMAJU U SRBIJI: Tri ogromna projekta u Ćupriji, Surčinu i Inđiji, evo šta će se graditi
RUKOVODILAC razvoja Industrijskog parka u Srbiji kompanije "Minth Holdings", Ju Bo, izjavila je danas u Sjamenu da ta kompanija u Srbiji radi na razvoju tri platforme koje će kombinovati stambene, komercijalne i industrijske projekte u Ćupriji, Surčinu i Inđiji.
Prva od ove tri "integrisane platforme", kako ih je nazvala Ju, jeste projekat Nebeski grad (Sky City) u Surčinu, nedaleko od lokacije na kojoj će se održavati izložba Ekspo 2027, a gde "Minth" na 170 hektara planira izgradnju više od dva miliona kvadratnih metara.
- Reč je o projektu sveobuhvatnog razvoja novog gradskog naselja - istakla je Ju u obraćanju potencijalnim kineskim investitorima na Investicionoj konferenciji Srbije održanoj danas u okviru Međunarodnog sajma trgovine i investicija u Sjamenu.
Ona je pomenula i ranije najavljivanu investiciju kompanije "Minth" kod Inđije i rekla da će taj projekat pod nazivom "Automobilski grad" uglavnom biti usmeren na industrijske pogone.
- Cilj je izgraditi industrijski klaster svetske klase - rekla je Ju.
Ona je navela i da "Minth" radi na projektu industrijskog parka kod Ćuprije, i da je u pitanju fabrike za automobilske delove, a da posebnu prednost tom projektu pruža blizina auto-puta.
Poseban naglasak kod projekta u Ćupriji, kako je navela, biće na novim industrijama i pametnoj proizvodnji, a autodelovi iz Ćuprije bili bi namenjeni pretežno evropskom tržištu.
Ju je navela da je kompanija "Minth" u Srbiji ostvarila 471 miliona evra prihoda, i zahvalila na tome Vladi Srbije i ministarki Adrijani Mesarović, koja je prethodno otvorila Investicionu konferenciju Srbije.
Podsetila je takođe da je u Šapcu "Minth" nedavno otvorio prvu fabriku humanoidnih robota u Evropi, kao i da je njenom otvaranju prisustvovao predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.
Međunarodni sajam investicija i trgovine (CIFIT) u Sjamenu počeo je danas i trajaće do petka, 11. septembra.
(Tanjug)
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