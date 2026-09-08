Ekonomija

BRITANIJA ZAOŠTRAVA PREMA IRANU: Na snazi nove sankcije i trgovinske zabrane

D.D.

08. 09. 2026. u 13:48

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VELIKA Britanija objavila je danas zakon kojim su uvedene strože sankcije Iranu, koje se odnose na trgovinska ograničenja i ovlašćenja za ciljanje brodova.

БРИТАНИЈА ЗАОШТРАВА ПРЕМА ИРАНУ: На снази нове санкције и трговинске забране

Foto: Daniren/Alamy/Profimedia

Vlada je saopštila da će ove mere ograničiti pristup Irana britanskom finansijskom sistemu, proširiti trgovinske zabrane na dodatnu robu, tehnologiju i usluge i zabraniti iranskim vazduhoplovima sletanje u Veliku Britaniju, osim u slučajevima kada važe izuzeci, preneo je Rojters.

Britanska vlast navela je da su nove mere uvedene kako bi se obuzdao Teheranov nuklearni program i druge neprijateljske aktivnosti.

Britanski premijer Endi Bernam izjavio je ranije danas da će ministar spoljnih poslova te zemlje Ed Miliband uvesti sankcije na trgovinu robom iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

Portparol Bernamovog kabineta je kazao da će mnogo stroži stav Velike Britanije prema Izraelu objaviti ministar spoljnih poslova u Donjem domu, prenosi Skaj njuz.

(Tanjug)

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