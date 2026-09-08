BRITANIJA ZAOŠTRAVA PREMA IRANU: Na snazi nove sankcije i trgovinske zabrane
VELIKA Britanija objavila je danas zakon kojim su uvedene strože sankcije Iranu, koje se odnose na trgovinska ograničenja i ovlašćenja za ciljanje brodova.
Vlada je saopštila da će ove mere ograničiti pristup Irana britanskom finansijskom sistemu, proširiti trgovinske zabrane na dodatnu robu, tehnologiju i usluge i zabraniti iranskim vazduhoplovima sletanje u Veliku Britaniju, osim u slučajevima kada važe izuzeci, preneo je Rojters.
Britanska vlast navela je da su nove mere uvedene kako bi se obuzdao Teheranov nuklearni program i druge neprijateljske aktivnosti.
Britanski premijer Endi Bernam izjavio je ranije danas da će ministar spoljnih poslova te zemlje Ed Miliband uvesti sankcije na trgovinu robom iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.
Portparol Bernamovog kabineta je kazao da će mnogo stroži stav Velike Britanije prema Izraelu objaviti ministar spoljnih poslova u Donjem domu, prenosi Skaj njuz.
(Tanjug)
Preporučujemo
IRAN NE STAJE: Na meti američke baze u UAE i Bahreinu, najavljeni novi napadi
02. 09. 2026. u 10:51
"JEDAN OD NAJZNAČAJNIJIH TRANSFERA" Rusija pomogla Iranu u razvoju supersoničnih raketa
02. 09. 2026. u 10:08
PEZEŠKIJAN JASAN: Iran će odmah uzvratiti ako SAD ispune obaveze iz sporazuma
01. 09. 2026. u 10:40
NOVI UDARI NA IRAN? Tramp razmatra ograničene udare na Ormuski moreuz
01. 09. 2026. u 11:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)