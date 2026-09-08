KAPITAL U POKRETU: Ko drži ključeve novih investicija? Sutra forum finansijskih lidera
Pitanja o tome kako pokrenuti pasivnu štednju građana i pomoći srpskim kompanijama da lakše dođu do kapitala sutra mogu da dobiju i svoj konkretan epilog. Najvažniji akteri domaćeg finansijskog i realnog sektora okupiće se na jednom mestu sa zajedničkim zadatkom – da ponude izvodljiva rešenja za razvoj tržišta. Kakva nas satnica i ključne teme očekuju na konferenciji koja može promeniti naš odnos prema investiranju?
SPECIJALNI GOST KONFERENCIJE: Stiže dr Greg B. Davies
Ključni govornik predstojeće konferencije "Kapital u pokretu" biće vodeći svetski stručnjak za primenjene bihevioralne finansije i psihologiju odlučivanja, dr Greg B. Davies, rukovodilac oblasti bihevioralnih finansija Oxford Risk.
Doktorirao je teoriju bihevioralnog odlučivanja na Univerzitetu u Kembridžu. U banci Barclays osnovao je i deset godina vodio tim za bihevioralne i kvantitativne finansije. Autor je knjige Behavioral Investment Management, a njegova ekspertiza povezuje psihologiju, rizik i donošenje investicionih odluka.
U posebnom Hard Talk razgovoru, dr Davies će 9. septembra otvoriti pitanja koja se tiču svakoga ko razmišlja o svom novcu i budućnosti: koliko nam znanje zaista pomaže, kako strah utiče na naše odluke i šta je potrebno da od namere pređemo na ulaganje.
kapitalom u dinamičnom tržišnom okruženju.
Atmosfera iščekivanja pred otvaranje finansijskog foruma
Sava Centar sutra postaje centralno mesto svim imenima vodećih ljudi iz sveta biznisa, bankarstva i državnih institucija.
Sutra od rane zore, ovaj prostor će vrveti od razgovora, argumenata i pregovora koji mogu postaviti temelje za novi investicioni ciklus u Srbiji.
Da li će milijarde evra građana i privrede nastaviti da miruju na računima ili će postati izvor novih investicija, razvoja kompanija i dugoročne finansijske sigurnosti? Odgovor na ovo pitanje sutra će u Sava Centru tražiti predstavnici države, banaka, investicionih fondova, Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti, privrede i akademske zajednice.
Satnica i četiri velika panela za redefinisanje tržišta
Program konferencije je pažljivo strukturisan kroz četiri tematske celine koje pokrivaju sve aspekte pokretanja kapitala:
09.30 – Panel I: „The Longevity of Capital“: Prva diskusija posvećena je očuvanju vrednosti kapitala kroz generacije i ulozi profesionalnog upravljanja imovinom u vremenima visoke inflacije.
10.30 Hard Talk: dr Greg B. Davies
10.45 – Panel II: „Budućnost tržišta kapitala u Srbiji“: Ovaj panel donosi razgovor o ulozi berze i investicionih fondova, privlačenju novih emitenata i mogućnostima da Srbija postane regionalni investicioni centar.
12.45 – Panel III: „Zašto građani još uvek ne investiraju“: Diskusija koja se neposredno tiče kućnih budžeta analiziraće da li građane od ulaganja odvraća strah, nedostatak finansijskog obrazovanja ili nepoverenje u sistem, i kako aktivirati pasivni novac.
14.00 – Panel IV: „Geopolitika, AI i industrije budućnosti“: Završni panel baviće se globalnim trendovima, uticajem veštačke inteligencije na investicione odluke i sektorima koji imaju najveći potencijal za rast u narednoj deceniji.
Za istim stolom institucije, fondovi i privreda
Značaj ove konferencije leži u tome što okuplja ljude koji imaju realnu moć da donesu promene, a ne samo teoretičare. Među govornicima će biti Lazo Ostojić, Marko Janković, dr Una Sikimić, Vladimir Lučić, Srđan Maletić, Slobodan Đinović, Ognjen Popović, Željko Devčić, Rade Bjelobaba, Benjamin Jošar, Zoran Popović i mnogi drugi lideri finansijskog i korporativnog sektora.
Njihov zadatak sutra neće biti samo da opišu trenutno stanje na domaćem tržištu, već da ponude jasne i primenjive odgovore na pitanja šta mora da se promeni u regulativi, ko treba da napravi prvi korak i kako kapital može da postane drugi stabilan stub finansiranja srpske privrede. Osnovna poruka koju organizator šalje jeste da novac koji stoji nije neutralan – on gubi vrednost, dok nedostatak investicija usporava razvoj naših preduzeća.
Platforma „Kapital u pokretu“ kao trajni putokaz
Konferencija u Sava Centru je kruna višemesečnog rada platforme „Kapital u pokretu“, koja je pokrenuta sa ciljem da edukuje javnost, poveže ključne aktere i otvori dijalog o važnosti aktiviranja domaćeg bogatstva. Ova platforma će i nakon završetka skupa nastaviti da bude trajni izvor informacija, analiza i stručnih smernica za sve koji žele da se uključe u investicione tokove. Svi paneli, prezentacije i pojedinačne izjave učesnika biće detaljno zabeleženi i dostupni javnosti.
Preporučujemo
OVO SU CENE NAFTE DANAS: Najnovije vesti sa tržišta
08. 09. 2026. u 09:08
KOŠMAR: Ukrajina u avgustu dala više od milijardu dolara na dugove
07. 09. 2026. u 23:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)