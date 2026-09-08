KAPITAL U POKRETU: Ko drži ključeve novih investicija? Sutra forum finansijskih lidera

Pitanja o tome kako pokrenuti pasivnu štednju građana i pomoći srpskim kompanijama da lakše dođu do kapitala sutra mogu da dobiju i svoj konkretan epilog. Najvažniji akteri domaćeg finansijskog i realnog sektora okupiće se na jednom mestu sa zajedničkim zadatkom – da ponude izvodljiva rešenja za razvoj tržišta. Kakva nas satnica i ključne teme očekuju na konferenciji koja može promeniti naš odnos prema investiranju?

Foto: Promo

SPECIJALNI GOST KONFERENCIJE: Stiže dr Greg B. Davies

Ključni govornik predstojeće konferencije "Kapital u pokretu" biće vodeći svetski stručnjak za primenjene bihevioralne finansije i psihologiju odlučivanja, dr Greg B. Davies, rukovodilac oblasti bihevioralnih finansija Oxford Risk.

Doktorirao je teoriju bihevioralnog odlučivanja na Univerzitetu u Kembridžu. U banci Barclays osnovao je i deset godina vodio tim za bihevioralne i kvantitativne finansije. Autor je knjige Behavioral Investment Management, a njegova ekspertiza povezuje psihologiju, rizik i donošenje investicionih odluka.

U posebnom Hard Talk razgovoru, dr Davies će 9. septembra otvoriti pitanja koja se tiču svakoga ko razmišlja o svom novcu i budućnosti: koliko nam znanje zaista pomaže, kako strah utiče na naše odluke i šta je potrebno da od namere pređemo na ulaganje.





kapitalom u dinamičnom tržišnom okruženju.





Atmosfera iščekivanja pred otvaranje finansijskog foruma

Sava Centar sutra postaje centralno mesto svim imenima vodećih ljudi iz sveta biznisa, bankarstva i državnih institucija.

Sutra od rane zore, ovaj prostor će vrveti od razgovora, argumenata i pregovora koji mogu postaviti temelje za novi investicioni ciklus u Srbiji.

Da li će milijarde evra građana i privrede nastaviti da miruju na računima ili će postati izvor novih investicija, razvoja kompanija i dugoročne finansijske sigurnosti? Odgovor na ovo pitanje sutra će u Sava Centru tražiti predstavnici države, banaka, investicionih fondova, Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti, privrede i akademske zajednice.

Satnica i četiri velika panela za redefinisanje tržišta

Program konferencije je pažljivo strukturisan kroz četiri tematske celine koje pokrivaju sve aspekte pokretanja kapitala:





09.30 – Panel I: „The Longevity of Capital“: Prva diskusija posvećena je očuvanju vrednosti kapitala kroz generacije i ulozi profesionalnog upravljanja imovinom u vremenima visoke inflacije.

10.30 Hard Talk: dr Greg B. Davies

10.45 – Panel II: „Budućnost tržišta kapitala u Srbiji“: Ovaj panel donosi razgovor o ulozi berze i investicionih fondova, privlačenju novih emitenata i mogućnostima da Srbija postane regionalni investicioni centar.

12.45 – Panel III: „Zašto građani još uvek ne investiraju“: Diskusija koja se neposredno tiče kućnih budžeta analiziraće da li građane od ulaganja odvraća strah, nedostatak finansijskog obrazovanja ili nepoverenje u sistem, i kako aktivirati pasivni novac.

14.00 – Panel IV: „Geopolitika, AI i industrije budućnosti“: Završni panel baviće se globalnim trendovima, uticajem veštačke inteligencije na investicione odluke i sektorima koji imaju najveći potencijal za rast u narednoj deceniji.

Za istim stolom institucije, fondovi i privreda

Značaj ove konferencije leži u tome što okuplja ljude koji imaju realnu moć da donesu promene, a ne samo teoretičare. Među govornicima će biti Lazo Ostojić, Marko Janković, dr Una Sikimić, Vladimir Lučić, Srđan Maletić, Slobodan Đinović, Ognjen Popović, Željko Devčić, Rade Bjelobaba, Benjamin Jošar, Zoran Popović i mnogi drugi lideri finansijskog i korporativnog sektora.





Njihov zadatak sutra neće biti samo da opišu trenutno stanje na domaćem tržištu, već da ponude jasne i primenjive odgovore na pitanja šta mora da se promeni u regulativi, ko treba da napravi prvi korak i kako kapital može da postane drugi stabilan stub finansiranja srpske privrede. Osnovna poruka koju organizator šalje jeste da novac koji stoji nije neutralan – on gubi vrednost, dok nedostatak investicija usporava razvoj naših preduzeća.





Platforma „Kapital u pokretu“ kao trajni putokaz

Konferencija u Sava Centru je kruna višemesečnog rada platforme „Kapital u pokretu“, koja je pokrenuta sa ciljem da edukuje javnost, poveže ključne aktere i otvori dijalog o važnosti aktiviranja domaćeg bogatstva. Ova platforma će i nakon završetka skupa nastaviti da bude trajni izvor informacija, analiza i stručnih smernica za sve koji žele da se uključe u investicione tokove. Svi paneli, prezentacije i pojedinačne izjave učesnika biće detaljno zabeleženi i dostupni javnosti.



