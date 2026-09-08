MINISTARKA MESAROVIĆ SVEČANO OTVORILA PAVILJON SRBIJE NA SAJMU CIFIT U SJAMENU: Potpisan memorandum o strateškoj saradnji naše države

PAVILjON Srbije otvoren je danas na 26. Međunarodnom sajmu trgovine i investicija (CIFIT) u Sjamenu koji je svečano otvorila ministarka privrede Adrijana Mesarović.

Foto: Printscreen Instagram - Adrijana Mesarović

Ministarka Mesarović istakla je da je paviljon zamišljen kao mesto susreta i poziv na upoznavanje Srbije kroz tri međusobno povezane priče - o igri, koja će 2027. godine okupiti svet u Beogradu na specijalizovanoj izložbi Ekspo, o zajedničkom ritmu Beograda i Sjamena, kao i o ukusima i proizvodima Srbije koji su već pronašli put do Kine.

-Zajedno predstavljaju Srbiju kakva je danas - modernu, otvorenu i ekonomski sve snažniju zemlju, ponosnu na svoju tradiciju i sigurnu u budućnost koju gradi - istakla je Mesarović.

Ona je u obraćanju posetiocima srpskog paviljona poručila da čelično prijateljstvo Srbije i Kine svoju snagu crpi iz međusobnog poverenja i državničke vizije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga. Mesarović je istakla da tri priče sa srpskog paviljona prenose jednu zajedničku poruku: da igra povezuje ljude, zajednički ritam povezuje gradove, a kultura, ukusi i prijateljstvo približavaju narode.

-Nacionalni paviljon Srbije naša je otvorena kuća u Sjamenu i poziv da upoznate Srbiju, posetite Beograd, budete deo Ekspo 2027 i zajedno sa nama nastavite da gradite čelično prijateljstvo Srbije i Narodne Republike Kine - poručila je ministarka.

Mesarović je posebno naglasila značaj ovogodišnjeg paviljona na sajmu CIFIT za predstavljanje predstojeće specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu.

-Tema je posvećena apsolutno izložbi Expo 2027 i puno je bilo reči o tome, imajući u vidu veliku zainteresovanost naših kineskih prijatelja, partnera, privrednih subjekata i kineskih privrednih kompanija koje žele da svoje nove tehnologije i svoje proizvode predstave na Expo 2027. U nastavku dana ćemo se svakako videti i sa njima i promovisati te vrednosti -izjavila je ministarka.

Još jedna od tema srpskog paviljona jeste povezanost Beograda i Sjamena, a na plakatima okviru paviljona istaknuti su simboli dva bratska grada - vrabac i bela čaplja. Na paviljonu su predstavljeni srpsko vino, med, sokovi, džemovi i tartufi - najčešći srpski prehrambeni proizvodi na kineskom tržištu. Srpske poslastice posetiocima paviljona pripremaju kuvari iz udruženja "Young Cheffs", a tokom trajanja sajma za goste će biti organizovane igre i druge aktivnosti. Međunarodni sajam trgovine i investicija u Sjamenu trajaće do 11. septembra.

Ministarka Mesarović potpisala je danas u Sjamenu sa generalnim direktorom kompanije Sjamen Erlajns Sje Bingom memorandum o strateškoj saradnji između Vlade Srbije i kompanije Sjamen Erlajns (Xiamen Airlines), kojim se predviđa širenje saradnje sa tom kompanijom na čijim letovima su u ponudi srpski prehrambeni proizvodi. Mesarović je rekla da je Srbija dugo bila u pregovorima sa kompanijom Sjamen Erlajns, koja raspolaže flotom od preko 200 aviona, i da će u buduće razgovarati sa njima i o uspostavljanju letova za Srbiju.

-Zahtev Republike Srbije ka njima je bio je da pokušamo da uvedemo srpske proizvode - srpsko vino, srpsku rakiju, med, čokolade i konditorske proizvode - da te i druge proizvode uvedu na njihove letov - rekla je Mesarović medijima nakon potpisivanja sporazuma u srpskom paviljonu na Međunarodnom sajmu trgovine i investicija u Sjamenu.

PR aviokompanije Sjamen Erlajns Guan Ićin rekla je da današnjim memorandumom o razumevanju sa Srbijom namerava proširenje saradnje u oblastima avijacije, poljoprivrede, turizma i izrazila uverenje da će ta saradnja biti značajno dostignuće u okviru inicijative "Pojas i put".

-Na naše letove već smo uveli srpski med, čokolade i vino. U ekonomskoj klasi, naša testenina sa tartufima i čaj od meda i mleka spadaju među tri omiljena posluženja. U biznis klasi, putnici mogu da uživaju u vinima sa Fruške gore, kao i u srpskoj šljivovici. Ljudi ih zaista mnogo vole. Takođe, ovi proizvodi su dostupni i u našim hotelima, prodavnicama na internetu i restoranima - istakla je Guan.

Ona je navela i da je ta kompanija pokrenula sopstvenu proizvodnju malina u Srbiji.

-Zahvaljujući visokoj nadmorskoj visini i velikim temperaturnim razlikama, maline su izuzetno visokog kvaliteta, tako da će već od sledećeg meseca putnici na našim letovima moći da uživaju u vrhunskom soku od maline iz Srbije - najavila je Guan.