KOMŠIJA NE MOŽE DA ZIDA POD PROZOROM: Kolika je obavezna udaljenost između dve kuće?

UDALjENOST između dve kuće nije ista svuda: zavisi od zone, vrste objekta i urbanističkog plana, pa mogu važiti 4, 5 ili 6 metara. Za porodičnu gradnju najčešće važe 4 metra, u seoskoj zoni 5 metara za prizemne i 6 metara za spratne objekte. Pre kupovine placa treba proveriti planski dokument i lokacijske uslove, jer širina parcele ne znači i dovoljno prostora za gradnju.

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Udaljenost između dve kuće može da iznosi 4, 5 ili 6 metara, ali se odgovarajući broj ne bira prema dogovoru vlasnika. Zavisi od zone, vrste i spratnosti objekata, njihovog položaja prema granici parcele i pravila važećeg urbanističkog plana.

Četiri metra najčešće važe za novu porodičnu gradnju, pet metara za prizemne kuće u seoskoj zoni i određene gradske zone, dok se šest metara traži između novih spratnih seoskih objekata. Zato broj koji važi za jednu parcelu ne mora važiti i za kuću u susednom naselju.

Udaljenost između dve kuće zavisi od zone u kojoj se parcela nalazi

Prva zamka u ovom pitanju nije merenje, već pogrešna pretpostavka da za celu Srbiju važi isti minimum. Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju odvojeno uređuje seoske zone, područja retkih naselja i porodične gradnje, stambene zone srednje gustine, gradske zone većih gustina i centralna gradska područja.

Zbog toga se udaljenost između dve kuće najpre proverava u važećem planskom dokumentu i lokacijskim uslovima. Opšti pravilnik daje polazna pravila, ali konkretan plan može preciznije odrediti položaj objekta na određenoj parceli.

Četiri metra važe za zone porodične gradnje

U zonama retkih naselja i porodične gradnje međusobna udaljenost novih objekata, osim poluatrijumskih i objekata u neprekinutom nizu, iznosi četiri metra. Položajem nove kuće istovremeno mora biti obezbeđeno propisano rastojanje od granice susedne parcele.

Za slobodnostojeći objekat pravilnik navodi najmanje 1,5 metara na delu bočnog dvorišta severne orijentacije i 2,5 metara na južnoj strani. Za dvojne objekte i objekte u prekinutom nizu propisana su četiri metra od bočne granice.

Udaljenost između dve kuće od četiri metra zato ne znači da se svaki objekat automatski postavlja dva metra od međe. U račun ulaze položaj postojeće kuće, orijentacija dvorišta i tip gradnje.

U selu prizemna kuća traži 5, a spratna 6 metara

Za seoske zone važi drugačija podela. Međusobna udaljenost novih prizemnih slobodnostojećih objekata iznosi pet metara, dok se između novih spratnih seoskih objekata zahteva šest metara.

Udaljenost između dve kuće u selu zato ne može da se odredi bez podatka o spratnosti. Ako su postojeći seoski objekti udaljeni manje od tri metra, na njihovim susednim stranama ne mogu se predviđati naspramni otvori stambenih prostorija.

U gradskim zonama razmak mogu određivati visina i prozori

U opštim i mešovitim stambenim zonama srednje gustine rastojanje između slobodnostojećih višespratnica po pravilu iznosi najmanje polovinu visine višeg objekta. Može biti smanjeno na četvrtinu te visine ako na naspramnim bočnim fasadama nema otvora stambenih, poslovnih ili prostorija ateljea.

Udaljenost planiranog od okolnih objekata po pravilu je pet metara, uz minimum od četiri metra u situaciji koju pravilnik vezuje za otvore za dnevno osvetljenje. U gradskim zonama većih gustina, kao i kod novih slobodnostojećih objekata u centralnim gradskim i poslovnim zonama, opšte pravilo je pet metara.

Udaljenost između dve kuće u gradu zato ponekad zavisi i od visine višeg objekta, osunčanja i položaja prozora, a ne samo od širine slobodnog prostora.

Rastojanje od međe nije isto što i razmak između kuća

Granica parcele deli dva placa, dok se međusobno rastojanje posmatra između objekata. Kuća može da bude propisno udaljena od međe, a da položaj susednog objekta ipak zahteva drugačije rešenje nove gradnje.

Zbog toga udaljenost između dve kuće nije prost zbir dva proizvoljno izabrana odstojanja od ograde. Pritom ograda ne mora uvek stajati tačno na katastarskoj granici.

Ni saglasnost komšije sama po sebi ne menja pravila iz urbanističkog plana. Položaj objekta mora odgovarati lokacijskim uslovima i projektu na osnovu kojeg je gradnja odobrena.

Pre kupovine placa proverite koliko prostora za kuću zaista ostaje

Broj i osnovne podatke o parceli prvo treba proveriti u eKatastru Republičkog geodetskog zavoda, a zatim utvrditi kojem planskom dokumentu i zoni lokacija pripada. Ako na parceli ili u neposrednom susedstvu već postoji odobrena gradnja, dokumentacija se može proveriti i u Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura APR-a.

Informacija o lokaciji pokazuje mogućnosti i ograničenja gradnje, dok lokacijski uslovi određuju konkretne urbanističke parametre budućeg objekta. Širok plac zato ne znači nužno i široku kuću: deo površine mogu „pojesti“ građevinska linija, obavezno rastojanje od međe i propisana udaljenost između dve kuće.

Pre kupovine zemljišta nije dovoljno izmeriti njegovu ukupnu širinu. Treba izračunati koliko prostora, posle svih obaveznih udaljenja, zaista ostaje za objekat koji vlasnik želi da gradi.

(Nekretnine.rs)