SUSRETI NA TERENU DONOSE KONKRETNA REŠENJA: To je vaš novac koji smo odgovornim poslovanjem uštedeli i sada ga vraćamo vama

PREDSTAVNICI Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Saveza penzionera Srbije razgovarali su, 3. septembra, sa najstarijim građanima Pirotskog okruga na tribinama u Pirotu i Babušnici, održanim uz podršku ove dve lokalne samouprave i partnera, Banke Poštanska štedionica i Kompanije „Dunav osiguranje“.

Foto: Fond PIO

Glavne teme susreta bile su stvarne potrebe penzionera i unapređenje njihovog materijalnog statusa, a učesnici su se složili da je neposredna komunikacija ključna kako bi se kroz zajedničko delovanje institucija dodatno podigao kvalitet života starije populacije. Da je interesovanje za ovakav vid dijaloga izuzetno veliko, potvrđuje i prisustvo više od 550 korisnika penzija iz Babušnice i Pirota.

Foto: Fond PIO

Direktor Fonda PIO, Relja Ognjenović, je istakao da će septembar biti u potpunosti posvećen najstarijim građanima i da je država započela isplatu penzija nekoliko dana ranije. On je najavio da će 14. septembra biti realizovana najveća jednokratna finansijska pomoć u istoriji zemlje, za koju je izdvojeno 377,2 miliona evra.

To je vaš novac koji smo odgovornim poslovanjem uštedeli i sada ga vraćamo vama. Za ovu pomoć država se nije zadužila, što je direktan rezultat mera Vlade Republike Srbije, odgovornog rada Ministarstva finansija i odličnog poslovanja Fonda PIO — kazao je Ognjenović zahvalivši meštanima na toplom dočeku.

Foto: Fond PIO

On je istakao i da Fond kontinuirano ulaže u infrastrukturu kako bi usluga bila što efikasnija, zbog čega je i pirotska Filijala Fonda kompletno rekonstruisana.

Pored predstojeće finansijske podrške, predviđene su i nove sistemske olakšice za najstarije građane, a narednih dana javnost može očekivati i zvaničnu najavu novog povećanja penzija.

Foto: Fond PIO

Predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić, naglasio je da ova organizacija ima isti odnos prema svim sredinama, ali da je neophodno više pažnje posvetiti malim mestima. Dodao je da je neophodno osmisliti nove načine za unapređenje položaja najstarijih sugrađana, pohvalivši odnos državnih institucija prema zahtevima penzionera.

Očekivanja da će ovaj susret biti od koristi lokalnoj sredini potvrđuju i prethodna iskustva sa terena, na šta je podsetila predsednica opštine Babušnica, Ivana Stojičić.

Foto: Fond PIO

Kao što se nakon posete predsednika Aleksandra Vučića krenulo sa radovima na putnim pravcima koje je obećao, isto tako verujem da ćete i vi imati velike benefite nakon ove današnje posete — poručila je ona penzionerima.

Nastavak dobre prakse međuinstitucionalne saradnje podržao je i gradonačelnik Pirota, mr Vladan Vasić, istakavši da grad iz svog budžeta izdvaja značajna sredstva za podršku udruženjima i besplatan prevoz najugroženijih penzionera, sa ciljem da im se obezbedi dostojanstven život u sredini koju su sami izgradili.