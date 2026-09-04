DO 30.000 EVRA ZA POČETAK BIZNISA: Podrška koja početnicima pomaže da ideju pretvore u posao

KAKO poslovnu ideju pretvoriti u uspešan i održiv biznis izazov je sa kojim se suočava gotovo svaki preduzetnik na početku poslovnog puta. Zato je za početnike u Srbiji obezbeđen "Program podrške" koji objedinjuje besplatnu stručnu obuku, savetodavnu pomoć, kredite do 30.000 evra i mogućnost dobijanja bespovratnih sredstava do 3.000 evra.

Foto: PKS

Program realizuje Privredna komora Srbije u saradnji sa Srpskom fondacijom za preduzetništvo, uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke i Nemačke razvojne banke (KfW).

Program je namenjen novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima koja posluju do 36 meseci, odnosno do 48 meseci ukoliko je većinski vlasnik žena, kao i fizičkim licima koja planiraju da pokrenu sopstveni biznis.

Od ideje do poslovnog plana

Za mnoge početnike prvi izazov nije samo kako obezbediti novac za ulaganje, već i kako proceniti da li je poslovna ideja održiva i pretvoriti je u konkretan poslovni plan. Zato je važan deo Programa besplatna petodnevna obuka za izradu poslovno-investicionog plana koju realizuje PKS.

Učesnici tokom obuke prolaze kroz istraživanje i analizu tržišta, koriste alate kao što su PESTEL, SWOT i Biznis model Kanvas, a uče i kako da naprave petogodišnju finansijsku projekciju poslovanja.

Do sada je održano 13 obuka, kroz koje su prošla 130 učesnika. Nakon odobravanja kredita, početnicima je dostupna i stručna savetodavna podrška.

Za Bojana Bojovića iz Auto servisa Bojs, upravo je kombinacija finansijske podrške i znanja stečenog na obuci bila posebno značajna.

- Kroz ovaj program dobio sam značajnu finansijsku podršku za razvoj poslovanja. Posebno bih pohvalio obuku za izradu biznis plana, koja je bila veoma profesionalno organizovana, jasna i korisna. Predavači su bili stručni, pristupačni i spremni da pomognu, a smernice koje sam dobio bile su veoma korisne za dalje poslovanje - rekao je Bojović.

Da obuka može da bude neposredno primenljiva u svakodnevnom poslovanju potvrđuje i Zorica Vukić iz kompanije Pure d.o.o. Beograd, kojoj je posebno značio praktičan pristup.

- Najkorisnije mi je bilo to što je obuka bila praktična i usmerena na konkretne situacije iz poslovanja. Nakon obuke sam samostalno sastavila biznis plan i pripremila se za razgovor sa bankom. Naučila sam kako da jasno sagledam prihode i rashode, obračunam troškove poslovanja i napravim realan plan otplate kredita, uključujući i obračun kamate. Stečeno znanje mi je donelo veću sigurnost i samostalnost u finansijskom planiranju i donošenju poslovnih odluka - kazala je Vukić.

Finansijska podrška za razvoj poslovanja

Kroz šest banaka koje učestvuju u Programu – Halkbank, ProCredit Bank, 3Bank, Erste Bank, NLB Komercijalna banka i OTP Banka – moguće je dobiti kredit do 30.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Foto: PKS

Sredstva mogu da se koriste za nabavku proizvodne opreme, mašina, postrojenja i sadnica, kupovinu ili adaptaciju poslovnog ili proizvodnog prostora, kao i za operativne troškove.

Za korisnike koji uspešno otplate kredit postoji i dodatni podsticaj u vidu bespovratnih sredstava do 20 odsto ukupnog investicionog ulaganja, a najviše 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Za Mirjanu Cvetković, vlasnicu preduzetničke radnje Proizvodnja torti i kolača Mika, podrška tokom obuke bila je važna za realizaciju poslovne ideje.

- Posebno mi je značilo što su nam predavači detaljno objasnili sve u vezi sa izradom biznis plana i bili spremni da odgovore na sva pitanja. Zahvaljujući znanju i podršci koju sam dobila tokom obuke, uspela sam da realizujem svoj poslovni plan - istakla je Cvetković

Slično iskustvo imao je i Marko Đumić, vlasnik Serendipity Bridal House,-a koji se za obuku prijavio prvenstveno zbog mogućnosti dobijanja kredita za početnike. Kako je naglasio, cilj je bio i da stekne znanja neophodna za uspešno vođenje biznisa.

Za dodatne informacije o Programu i prijavu, zainteresovani mogu da se obrate Privrednoj komori Srbije putem imejl adrese startup@pks.rs.