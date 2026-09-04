OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel na pumpama narednih 7 dana
STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati dinara 234 dinara, a benzin 205 dinara.
Nove cene goriva važiće do sledećeg petka - 11. septembra.
Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.
Cene nafte rastu u svetu
Fjučersi za međunarodnu referentnu naftu Brent za isporuku u novembru porasli su za 0,41 odsto na 95,91 dolar po barelu, a okrobarski fjučersi lake nafte WTI za 0,69 odsto na 91,93 dolara po barelu.
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