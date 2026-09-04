VELIKA PROMENA ZA KORISNIKE STRUJE: Od jeseni ćete znati gde vam odlazi svaki kilovat
VIŠE od 900.000 korisnika elektrodistributivne mreže u Srbiji sada ima pametna brojila, zahvaljujući investicijama Elektrodistribucije Srbije (EDS), koje su podržali Evropska unija (EU) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).
Zajednička delegacija EU i EBRD-a, koju su predvodili Andreas fon Bekerat, ambasador Evropske unije u Srbiji, i Frančesko Korbo iz EBRD-a, posetila je Niš - jedan od vodećih gradova u Srbiji po obuhvatu pametnim brojilima - kako bi se neposredno upoznala sa napretkom u implementaciji projekta i njegovim koristima za domaćinstva i elektroenergetski sistem.
Ovaj program predstavlja značajan korak u modernizaciji elektrodistributivne mreže Srbije. Pametna brojila unapređuju kvalitet usluga za korisnike, povećavaju transparentnost i preciznost obračuna, a obezbeđuju i podatke neophodne za bolje upravljanje mrežom, čime se jača pouzdanost sistema i podržava šira energetska tranzicija Srbije.
Početni zamah za masovnu zamenu brojila obezbeđen je kroz bespovratna sredstva EU u vrednosti od 110 miliona evra. Realizacija je potom nastavljena uz podršku kredita EBRD-a, dok su u toku pripreme za zamenu dodatnih 400.000 brojila uz finansijsku podršku Evropske investicione banke (EIB). Tokom posete Nišu, predstavnici EU i EBRD-a obišli su i stambenu zgradu u kojoj je instalirano 40 pametnih brojila.
- Za građane Srbije, koristi su jednostavne i praktične: precizniji računi, lakši pristup informacijama o potrošnji i bolja kontrola troškova energije u domaćinstvu. A to je važno, jer energetski sistem Srbije ulazi u novu fazu: krovne solarne elektrane, toplotne pumpe, električna vozila i lokalne energetske zajednice sve više će menjati način na koji se električna energija proizvodi, meri i troši - istakao je Andreas fon Bekerat, ambasador Evropske unije u Srbiji.
Velika promena za korisnike pametnih brojila stiže na jesen
- Modernizacija distributivne mreže je ključna za prelazak Srbije na efikasniji, rezilijentan i niskougljenični energetski sistem. Kroz našu poršku EDS-u za uvođenje pametnih brojila, jačamo pouzdanost i efikasnost mreže, što istovremeno omogućava veću integraciju obnovljivih izvora energije i aktivnije učešće potrošača - rekao je Frančesko Korbo iz EBRD-a.
- Aktivno radimo na digitalizaciji i uvođenju najsavremenijih tehnologija u elektrodistributivni sistem, a ovo je jedan od projekata koji donose uštede i koristi kako korisnicima tako i kompaniji. Do sada je u ugradnju pametnih brojila u Srbiji uloženo oko 200 miliona evra, a gotovo svako četvrto brojilo danas se očitava daljinski. Naša strateška odluka je da svaki novi priključak ima pametno brojilo. Za EDS to znači bolji uvid u stanje mreže i efikasnije upravljanje, dok korisnici mogu da prate sopstvenu potrošnju i budu energetski efikasniji. Na jesen će biti pokrenut portal preko kojeg će svi korisnici pametnih brojila imati kontinuiran uvid u svoju potrošnju - izjavila je Biljana Komnenić, vršilac dužnosti direktora EDS.
Pametna brojila
Pametna brojila su digitalni uređaji opremljeni memorijom i komunikacionim modulom koji omogućava dvosmernu razmenu podataka sa centralnim sistemom.
Pored merenja potrošnje, ona omogućavaju daljinsko očitavanje i pružaju detaljne informacije o potrošnji električne energije - od mesečnih podataka do intervala od 15 minuta - uz automatsko beleženje podataka.
Pametno brojilo automatski čuva očitavanja prvog dana svakog meseca u ponoć, a podaci se čuvaju 18 meseci. Za korisnike to znači brže i preciznije račune, manje sporova i bolju kontrolu potrošnje električne energije i troškova.
Za privredu, pametno merenje omogućava bolje prognoziranje, planiranje i optimizaciju poslovanja.
Za EDS, pametna brojila unapređuju svakodnevne operacije kroz efikasnije upravljanje mrežom, brže otkrivanje i otklanjanje kvarova i bolju vidljivost sistema, piše Blic Biznis.
Ona su takođe ključni gradivni element moderne energetske mreže koja može da podrži proizvođače-potrošače (prosjumere), virtuelne elektrane, sisteme za skladištenje energije, infrastrukturu za punjenje električnih vozila i ubrzanu tranziciju ka zelenijoj energiji.
(Blic)
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