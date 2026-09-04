TROŠE STRUJU KAO LUDI: Ovo su najveći rasipnici struje koji se kriju u svakom domu

VISOKI računi za struju u domaćinstvima odavno nisu samo rezultat sistema grejanja ili hlađenja, već značajan deo mesečne potrošnje generišu uređaji koje svakodnevno koristimo u svojim domovima.

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Stručnjaci ističu da se uz samo nekoliko jednostavnih promena u svakodnevnim navikama ova potrošnja može značajno smanjiti bez žrtvovanja udobnosti.

Među najvećim potrošačima u domaćinstvu su mašine za pranje veša, sušare, mašine za pranje sudova, frižideri i zamrzivači, dok televizori, računari, konzole za igre, sistemi osvetljenja i razni kuhinjski aparati takođe imaju značajan udeo u ukupnom računu.

Konkretno, mašine za pranje veša, sušare i mašine za pranje sudova zajedno čine oko 14 procenata prosečnog računa za energiju, pri čemu veliki deo potrošnje proizilazi iz procesa potrebnog za zagrevanje vode ili vazduha.

S druge strane, frižideri i zamrzivači su odgovorni za oko 13 procenata potrošnje i, za razliku od većine drugih uređaja, rade kontinuirano, 24 sata dnevno, izveštava Vrisak.

Strategije štednje

Potrošnja u mašinama za pranje veša može se lako smanjiti pranjem odeće na nižim temperaturama i izbegavanjem pokretanja uređaja kada nije optimalno napunjen, dok se za mašine za pranje sudova preporučuje korišćenje Eko programa i uključivanje samo kada je pun.

Kada je reč o hlađenju uređaja, "pošto se takvi uređaji često koriste deset ili više godina, razlika u potrošnji električne energije tokom celog njihovog životnog veka može biti značajna", naglašavaju analize energetske efikasnosti, zbog čega je fokus na energetsku klasu ključan prilikom kupovine novih modela.

Značajan deo otpada se troši i na zabavne i kuhinjske aparate: televizori, računari i igračke konzole čine oko šest procenata potrošnje domaćinstva, a najjednostavniji lek je potpuno isključivanje uređaja iz napajanja umesto da se ostavi u stanju pripravnosti, uz napomenu da "pravilo važi i za televizore da veći ekran generalno znači veću potrošnju električne energije".

Slično tome, rerne, ploče za kuvanje, mikrotalasne pećnice i kuvala za vodu čine oko četiri procenta računa, pri čemu mikrotalasna često štedi vreme i energiju za manje količine hrane, dok se kod kuvala za vodu preporučuje zagrevanje samo onoliko vode koliko je zaista potrebno, piše Dnevno.

Konačno, osvetljenje čini oko pet procenata ukupne potrošnje, a pored redovnog gašenja svetala, ključne uštede leže u zameni starih sijalica LED tehnologijom, koje troše znatno manje struje.

(BizPortal)