PRODUŽENA ZABRANA IZVOZA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA: Evo dokle će da traje ovo ograničenje u Srbiji

VLADA Srbije produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 30. septembra, objavljeno je u Službenom glasniku.

Foto: D. Milovanović

Odluku o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata donela je Vlada Srbije 27. avgusta. Odluku je potpisao premijer prof. dr Đuro Macut.

Ovom izmenom, kako je navedeno u odluci, njeno važenje produženo je sa 31. avgusta na 30. septembar, odnosno još mesec dana.

Vlada Srbije donela je 9. marta na vanrednoj sednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata koja je važila do 19. marta, nakog čega je produžavana radi zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu.

(sputnikportal.rs)

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