EVO KOLIKE ĆE BITI AKCIZE NA GORIVO: Odluka o privremenom umanjenju akciza na gorivo produžena do 6. septembra
VLADA Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20 odsto produžava do 6. septembra, objavljeno je u Službenom glasniku.
Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte važila je do danas, 30. avgusta.
Novu odluku je potpisao premijer prof. dr Đuro Macut.
Privremeni iznosi akciza za olovni benzin do 6. septembra biće 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,60 dinara po litaru, a za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litaru.
Vlada Srbije je tokom avgusta u više navrata produžavala Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20 odsto zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.
(Tanjug)
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