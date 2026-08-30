BLAGOSLOVENO VOĆE: Pobedio ljute bogove groma koji su ga progonili, bacivši na njih tri breskve
BRESKVA je jedan od tri blagoslovena voća u istočnom budizmu.
U Kini i Japanu ovo je jedan od najpovoljnijih simbola: drvo breskve, njegovo cveće i plodovi povezivani su sa besmrtnošću, dugovečnošću, večitom mladošću i prolećem, ženidbom i zaštitnom magijom, a njeno cveće se smatra amblemom čistoće i čistoće. Šu Lao, kineski bog dugog života, obično je prikazan kako drži breskvu ili se nalazi direktno unutar ovog voća. Grane breskve ukrašavaju zgrade tokom Kineske nove godine.
U Japanu važnost breskve kao biljke koja štiti od nevolja potvrđuje legenda o heroju Izanaga, koji je pobedio ljute bogove groma koji su ga progonili, bacivši u njih tri breskve.
(Baštovanka)
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