Poljoprivreda

BLAGOSLOVENO VOĆE: Pobedio ljute bogove groma koji su ga progonili, bacivši na njih tri breskve

K. Despotović

30. 08. 2026. u 16:39

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BRESKVA je jedan od tri blagoslovena voća u istočnom budizmu.

БЛАГОСЛОВЕНО ВОЋЕ: Победио љуте богове грома који су га прогонили, бацивши на њих три брескве

Foto: Szekeres Szabolcs / Panthermedia / Profimedia

U Kini i Japanu ovo je jedan od najpovoljnijih simbola: drvo breskve, njegovo cveće i plodovi povezivani su sa besmrtnošću, dugovečnošću, večitom mladošću i prolećem, ženidbom i zaštitnom magijom, a njeno cveće se smatra amblemom čistoće i čistoće. Šu Lao, kineski bog dugog života, obično je prikazan kako drži breskvu ili se nalazi direktno unutar ovog voća. Grane breskve ukrašavaju zgrade tokom Kineske nove godine.

U Japanu važnost breskve kao biljke koja štiti od nevolja potvrđuje legenda o heroju Izanaga, koji je pobedio ljute bogove groma koji su ga progonili, bacivši u njih tri breskve.

(Baštovanka)

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