DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 31. AVGUST: Ovna očekuju priznanja i novac, Lava dobici preko putovanja, Strelca preko pravnih pitanja

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 31. avgust, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Saturn, planeta trajnosti, u vašem znaku, obrazuje sjajan aspekt sa Jupiterom u kući kreativnosti donoseći vam zaradu i profesionalna priznanja, uspeh u javnoj delatnosti, umetničkom zanimanju, privatnom, biznisu, sportu.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Jupiter, planeta blagostanja, u kući privatnog života, posle tri decenije pravi trigon sa Saturnom donoseći vam dobru priliku za kupovinu, prodaju ili izdavanje nekretnine ili ulaganje u stambeni prostor.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Saturn u kući planova i novca obrazuje trigon sa Jupiterom u kući komunikacija donoseći vam uspeh i zaradu preko kraćeg putovanja, pisanja, uticajnih prijatelja, ugovora, političkog ili društvenog angažmana.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Jupiter, planeta prosperiteta, u kući novca, pravi dobar aspekt sa Saturnom, planetom ambicije i discipline, u kući karijere, donoseći vam napredovanja na poslu i prilike za uvećanje prihoda.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Jupiter, planeta blagostanja, u vašem znaku obrazuje sjajan aspekt sa Saturnom u devetoj kući, donoseći vam uspeh i dobitke preko putovanja, obrazovanja, prekookeanskih ili dužih putovanja, rešavanja pravnih pitanja.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Saturn, koji upravlja vašom kreativnošću, u kući novca pravi trigon sa Jupiterom u 12. kući, donoseći vam uspeh preko umetnosti, medicine, farmacije, naučnog istraživanja, kontakata sa strancima iz prekookeanskih zemalja.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Jupiter u kući planova i novca, obrazuje sjajan aspekt sa retrogradnim Saturnom u kući braka i partnerstva, donoseći vam uspeh preko nekog dugoročnog projekta. Moguć je takođe povratak bišeg partnera u vaš život.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Saturn u kući posla i zdravlja, pravi trigon sa Jupiterom u kući karijere, što vam donosi mogućnost za poslovni uspeh i napredovanje ali može takođe da intenzivira neke stare, hronične, zdravstvene tegobe.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Vaš vladalac Jupiter, u devetoj kući, obrazuje sjajan aspekt sa Saturnom u kući kreativnosti donoseći vam novac i uspeh u nečemu što već duže vreme želite da završite, uspeh preko putovanja, obrazovanja, pravnih pitanja.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac Saturn, koji upravlja i vašim poslom, obrazuje trigon sa Jupiterom, planetom blagostanja, u kući novca,donoseći vam uvećanje zarade preko samostalne delatnosti ili preko kupovine, prodaje ili izdavanja nekretnina.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Vaš vladalac Saturn, u kući komunikacija, pravi trigon sa Jupiterom, koji upravlja vašim društvenim životom i finansijama, donoseći vam veću zaradu, kontakte sa uticajnim osobama, uspeh preko kraćeg putovanja ili novog ugovora.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Jupiter, koji upravlja i vašom karijerom, u kući posla, pravi trigon sa Saturnom u kući novca, donoseći vam zaradu i napredovanje na poslu. Moguće intenziviranje nekih starih zdravstvenih tegoba.