"SRBIJA NE STAJE!" Sjajne vesti: Do 2050. imaćemo još 740 novih km autoputeva i brzih saobraćajnica, ukupno 3.000 km

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na svečanom otvaranju još 28 kilometara Dunavskog koridora da će Srbija do 2050. imati izgrađeno još 740 novih kilometara i da je njegova vizija da to tada imamo oko 3.000 km auto-puteva i brzih saobraćajnica i poručio da zato Srbija ne sme da stane.

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- Naša vizija i misija je da Srbija do sredine veka ima oko 3. 000 km auto-puteva i brzih saobraćajnica. Zato Srbija ne staje, i ne sme da stane. Moramo da spajamo ljude, gradimo puteve, ostvarujemo snove, i stvaramo uslove da naša deca ostanu tu - rekao je Vučić u obraćanju.

Kazao je da će stanovnici Bara i Kasidola moraju da znaju da će imati priključak kod petlje Beranje na brzu saobraćajnicu i da će biti izgrađeno dodatnih 1,9 km, što će biti važno za ceo Požarevac i sva okolna sela i najavio da će to biti završeno do marta sledeće godine.

- Takođe, za mene je važno da nastavljamo i sa obilaznicom oko Golupca, jer želimo da sačuvamo Golubac, želimo da sačuvamo gradsko jezgro, želimo da sačuvamo tvrđavu. Hoćemo da sačuvamo od teških kamiona, od nebezbednog saobraćaja, da sačuvamo živote naših ljudi. I onda grabimo ka istoku. Hoćemo da približimo Negotin i Kladovo, hoćemo da pored Rama i Golupca i Fetislama, jedna od najlepših naših tvrđava, bude mnogo dostupnija građanima i Beograda i Novog Sada i čitave naše zemlje - rekao je Vučić.

Podsetio je na reči Ive Andrića da je čovek po prirodi osuđen na putovanje - i svaki njegov korak, pa i najsitniji, nosi u sebi čežnju za daljinama i trajanjem.

- Nas snažno motiviše ideja o Srbiji budućnosti, o Srbiji koja razume politiku dugog delovanja i svog istorijskog trajanja. Za mene je mnogo važno i da vama, poštovani građani Braničevskog okruga, kažem nešto: Čini mi se da decenijama, iz meni nepoznatog razloga, niko nije radio velike projekte na istoku Srbije. Braničevski okrug ima najveći broj opština, ne računajući Beograd, najveći broj opština od svih okruga, ali je nekako uvek bio zaboravljen, iako nam je Braničevski okrug spona sa kompletnim istokom Srbije, spona sa Pomoravljem, spona sa onim što nazivamo srce Srbije. I ja sam ponosan što smo bar pokazali da umemo da mislimo na Braničevski okrug - naveo je Vučić.

Kazao je da je urađeno mnogo puteva, ali da nije nikada dovoljno.

- I kada govorimo o Beranje-Srednjevo i mnoge druge puteve koje nismo uradili, obećali smo: Narednih dana i nedelja ćemo da uradimo, i još mnogo toga ćemo da uradimo uz vašu pomoć - istakao je Vučić.

Takođe, najavio je da će biti rekonstruisana bolnica u Požarevcu sa mnogo više sredstava, a ne samo završena prva faza.

- Problem nam je bio u Velikom Gradištu, veliki novac treba za vodosnabdevanje - projekat Ostrovo, ali i to rešavamo i rešavaćemo. U Golupcu, danas-sutra, treba da se otvori potpuno rekonstruisana škola. To znači novi život, to znači bolji život za našu decu, za nastavno osoblje, ali i za roditelje. Ali neću tu da stanemo. Mi moramo da dovodimo, i sada imamo priliku kad imamo dobre puteve, da dovedemo velike investitore u Braničevski okrug. Hoću da nam ostanu ljudi ovde, da imaju posao, da ne razmišljaju o odlasku u inostranstvo - rekao je Vučić.

Naglasio je da ranije nije moglo jer nije bila izgrađena infastruktura.

- Sad ćemo moći i garantujem da ćemo dovesti nekog od velikih investitora da zaposli ljude, da imaju deca budućnost, da nam škole budu punije nego što su danas, i da molimo one koji su otišli da se vrate u svoju otadžbinu. Da ih molimo, jer su nam potrebni, i neka pogledaju kako se Srbija razvija i koliko je Srbija iz dana u dan sve lepša. I ništa od toga, dragi prijatelji, ne bismo mogli da uradimo bez vas. Vama hvala na ogromnoj podršci - poručio je Vučić.