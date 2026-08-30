JOŠ JEDNA SITIJEVA "STOTKA": Holanđanin napušta "Enfild" i menja ga "Etihadom"
HOLANDSKI reprezentativac Kodi Gakpo nalazi se nadomak prelaska u Mančester siti.
Ta informacija kruži svetskim medijima već nekoliko dana, a Fabricio Romano je danas potvrdio da su se pregovori ubrzali i da bi posao od gotovo 100 miliona evra uskoro trebao biti završen.
Liverpul je dogovorio transfer Bredlija Barkole za astronomskih 140 miliona evra i na ovaj način će povratiti bar deo tog novca, dok će Gakpo dobiti priliku da promeni sredinu i pokaže talenat koji u "redsima" nikad u potpunosti nije uspeo.
Holanđanin je gol-igrač koji može da igra na levom krilu ili u samom špicu, tako da će dobro doći u rotaciji "građana" jer Mareska voli fudbalere koji mogu da pokriju više pozicija.
Za Gakpa se interesovao i Totenhem u kojem bi sigurno imao veću ulogu, ali deluje da se odlučio za "Etihad" neće biti u prvom planu, ali će se boriti za najjače trofeje u Engleskoj i Evropi.
Podsetimo, Siti je nekoliko puta tokom leta potrošio ogroman novac i ukoliko dođe do realizacije transfera ovo će mu biti treći igrač za kojeg daje "stotku" posle Andersona i Buadija.
Preporučujemo
POVRATAK POSLE DEVET GODINA: Frank Kesi se vratio u Atalantu!
29. 08. 2026. u 22:18
Kakvo veče za legendu srpskog fudbala: upisao svoj 300. meč za Čukarički (VIDEO)
29. 08. 2026. u 21:24
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LIL TRAŽI IZNENAĐENjE PROTIV ŠAMPIONA: PSŽ već na startu prvenstva pod pritiskom!
Lil u petak uveče dočekuje Pari Sen Žermen u derbiju drugog kola Lige 1, sa velikim samopouzdanjem posle pobede nad Anžeom. Aktuelni šampion je, s druge strane, već ispustio bodove na startu sezone i sada će morati da pokaže zbog čega je ponovo glavni favorit za titulu.
28. 08. 2026. u 07:00
Srbija se povukla iz Taranta! Naša reprezentacija odbila da igra protiv lažne države Kosovo!
Žrebom nije imao milosti.
29. 08. 2026. u 14:27
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)