Fudbal

JOŠ JEDNA SITIJEVA "STOTKA": Holanđanin napušta "Enfild" i menja ga "Etihadom"

Vukašin Miljković

30. 08. 2026. u 10:21

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HOLANDSKI reprezentativac Kodi Gakpo nalazi se nadomak prelaska u Mančester siti.

ЈОШ ЈЕДНА СИТИЈЕВА СТОТКА: Холанђанин напушта Енфилд и мења га Етихадом

FOTO: Tanjug/AP/Charlie Riedel

Ta informacija kruži svetskim medijima već nekoliko dana, a Fabricio Romano je danas potvrdio da su se pregovori ubrzali i da bi posao od gotovo 100 miliona evra uskoro trebao biti završen.

Liverpul je dogovorio transfer Bredlija Barkole za astronomskih 140 miliona evra i na ovaj način će povratiti bar deo tog novca, dok će Gakpo dobiti priliku da promeni sredinu i pokaže talenat koji u "redsima" nikad u potpunosti nije uspeo.

Holanđanin je gol-igrač koji može da igra na levom krilu ili u samom špicu, tako da će dobro doći u rotaciji "građana" jer Mareska voli fudbalere koji mogu da pokriju više pozicija.

Za Gakpa se interesovao i Totenhem u kojem bi sigurno imao veću ulogu, ali deluje da se odlučio za "Etihad" neće biti u prvom planu, ali će se boriti za najjače trofeje u Engleskoj i Evropi.

Podsetimo, Siti je nekoliko puta tokom leta potrošio ogroman novac i ukoliko dođe do realizacije transfera ovo će mu biti treći igrač za kojeg daje "stotku" posle Andersona i Buadija.

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