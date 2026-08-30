JOŠ JEDNA SITIJEVA "STOTKA": Holanđanin napušta "Enfild" i menja ga "Etihadom"

HOLANDSKI reprezentativac Kodi Gakpo nalazi se nadomak prelaska u Mančester siti.

FOTO: Tanjug/AP/Charlie Riedel

Ta informacija kruži svetskim medijima već nekoliko dana, a Fabricio Romano je danas potvrdio da su se pregovori ubrzali i da bi posao od gotovo 100 miliona evra uskoro trebao biti završen.

🚨🔵⚪️ Manchester City confident to close all details of Cody Gakpo deal as soon as Liverpool agree to sign his replacement.



Deal will cost £85m and Gakpo gave

his green light to signing a five year contract at Man City. pic.twitter.com/eWv8RfxXt2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

Liverpul je dogovorio transfer Bredlija Barkole za astronomskih 140 miliona evra i na ovaj način će povratiti bar deo tog novca, dok će Gakpo dobiti priliku da promeni sredinu i pokaže talenat koji u "redsima" nikad u potpunosti nije uspeo.

Holanđanin je gol-igrač koji može da igra na levom krilu ili u samom špicu, tako da će dobro doći u rotaciji "građana" jer Mareska voli fudbalere koji mogu da pokriju više pozicija.

Za Gakpa se interesovao i Totenhem u kojem bi sigurno imao veću ulogu, ali deluje da se odlučio za "Etihad" neće biti u prvom planu, ali će se boriti za najjače trofeje u Engleskoj i Evropi.

Podsetimo, Siti je nekoliko puta tokom leta potrošio ogroman novac i ukoliko dođe do realizacije transfera ovo će mu biti treći igrač za kojeg daje "stotku" posle Andersona i Buadija.