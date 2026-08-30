PRIORITET Rusije je ispunjavanje zadataka specijalne vojne operacije, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

„To je zadatak broj jedan. Kao i izgradnja nove arhitekture bezbednosti na našem kontinentu, na evropskom kontinentu“, rekao je Peskov novinarima.

Prema njegovim rečima, u Kijevu shvataju da su svakim danom sve bliži porazu.

„Svaki dan približava taj poraz. U Kijevu to odlično razumeju“, izjavio je Peskov.

Portparol Kremlja je naveo da „kijevski režim, budući da nije u stanju da to spreči, čak ni uz podršku zemalja NATO-a, pribegava terorističkim akcijama protiv civilne infrastrukture i civilnih sektora privrede“.

Ruska vojska izvodi sistematske udare na vojnu i infrastrukturu povezanu sa vojnim sektorom u Kijevu, a njihov efekat vidljiv je golim okom. Peskov je istakao da Ukrajina dobija i da će nastaviti da dobija adekvatan odgovor na svoje udare na civilne sektore ruske privrede.

„Pre nedelju dana predsednik je rekao da sada, kada kijevski režim ide putem eskalacije i prebacuje vojna dejstva na civilne sektore privrede, dobija adekvatan odgovor. Čak i više nego adekvatan. I nemam nikakve sumnje da će se tako nastaviti“, rekao je portparol ruskog predsednika.

Peskov je takođe izjavio da je dinamika u zoni Specijalne vojne operacije „apsolutno pozitivna“ za rusku vojsku i da ona napreduje na svim delovima fronta.

„Napredujemo duž svih linija fronta. Napredovanje je očigledno, a dinamika je za nas apsolutno pozitivna“, zaključio je Peskov.

Specijalne službe Rusije i SAD redovno komuniciraju

Kontakti između ruskih i američkih obaveštajnih službi imaju redovan i sadržajan karakter, dok su spekulacije koje se oko njih stvaraju „poznata zabava“, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

„Kada je reč o kontaktima između specijalnih službi, oni zaista imaju redovan karakter i zaista su sadržajni“, rekao je Peskov novinaru Pavlu Zarubinu.

Prema njegovim rečima, „stvaranje različitih teorija zavere, kao i širenje spekulacija i mitova oko prilično rutinskih kontakata specijalnih službi, predstavlja svojevrsnu poznatu zabavu“.

„Specijalne službe često nastavljaju kontakte čak i kada to diplomate ne čine. I to se dešava. Na to bi pre trebalo gledati kao na nešto veoma pozitivno. A glasina je uvek bilo i uvek će ih biti“, dodao je predstavnik Kremlja.

(Sputnjik)