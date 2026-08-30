NEPALU PRETI NOVA KATASTROFA: Vlasti izdale hitno upozorenje

VLASTI Nepala izdale su danas novo upozorenje na poplave zbog ponovnog rasta vodostaja rekla u trenutku kada je broj sroj stradalih u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Tibetu porastao na 750, dok se više od 3.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

Foto: Tanjug/AP/Niranjan Shrestha

Nepalska uprava za vanredne situacije saopštila je da je na nepalskoj strani granice poginulo 734 ljudi, dok su kineski državni mediji potvrdili da je u Tibetu, autonomnoj oblasti Kine, stradalo 16 osoba.

Nepalske vlasti izdale su, javlja Dojče vele, novo upozorenje na poplave i pozvale stanovnike u okolini reke Bote Kosi da budu u stanju pojačane pripravnosti zbog rasta vodostaja.

Stanovnicima su na mobilne telefone poslata upozorenja da se sklone na više terene. Na tibetanskoj strani kineski državni mediji javili su da su bespilotne letelice za nadzor u subotu uveče registrovale formiranje novog jezera nakon što je klizište napravilo prirodnu branu u blizini graničnog prelaza Đirong.

Spasilačke ekipe u blizini graničnog prelaza Đirong pomerene su na bezbednije lokacije zbog opasnosti od pucanja prirodne brane.

U međuvremenu, nepalski spasioci pokušavaju da dopru do više od 100 radnika hidroelektrana za koje se veruje da su živi i zarobljeni u tunelima koje je poplavni nanos ispunio muljem i otpadom. Spasilačke ekipe usredsređene su na nekoliko hidroenergetskih projekata na reci Trišuli, gde je tokom poplava nestalo više od 900 radnika.

Kabinet premijera Nepala saopštio je da se ekipe suočavaju sa "neprekidnom kišom i teškim uslovima", ali da su tokom noći radile bez prekida i "ulažući neumorne napore u potragu i spasavanje osoba koje bi mogle biti zarobljene".

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Nepala Lok Bahadur Četri rekao je da su zemlji potrebni pomoć i stručna podrška u oblastima kao što su spasavanje iz tunela, DNK analiza i identifikacija žrtava.

Američki Stejt department saopštio je na platformi Iks da će Nepalu obezbediti 3,6 miliona dolara humanitarne pomoći za spasavanje života, uključujući hitnu pomoć u hrani u trajanju do tri meseca za najviše 10.000 domaćinstava pogođenih poplavama. Međunarodni komitet Crvenog krsta procenjuje da je katastrofom verovatno pogođeno više od 90.000 ljudi.

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