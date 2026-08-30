PRIPADNICI Afričkog korpusa Ministarstva odbrane Rusije pomogli su vladinim snagama Nigera da odbiju napade pobunjenika na državne objekte u Nijameju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

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„Situacija je pod kontrolom legitimnih vlasti na čelu sa predsednikom Abdurahmanom Čijanijem“, navelo je rusko ministarstvo.

Napade na državne objekte u Nijameju odbile su nacionalne snage uz pomoć pripadnika ruskog Afričkog korpusa, precizirao je MSP Rusije.

U saopštenju se ističe da će Rusija nastaviti da pruža podršku Nigeru u borbi protiv ekstremista, uključujući i one koje, prema tvrdnjama Moskve, „podstiču bivše evropske metropole“.

Tokom noći i jutra 29. avgusta u glavnom gradu Nigera, Nijameju, čuli su se pucnjava i eksplozije. Državna radio-televizija RTN na nekoliko sati prekinula je direktno emitovanje, ali ga je kasnije nastavila.

Vlasti Nigera su uveče saopštile da je pobuna pripadnika oružanih snaga ugušena.



(Sputnjik)