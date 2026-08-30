"PRIŠTINA I DALJE NEGIRA ZLOČINE TERORISTIČKE UČK": Oglasila Kancelarija za KiM povodom Međunarodnog dana nestalih lica
KANCELARIJA za Kosovo i Metohiju navela je da je iskren i dobronameran rad na rasvetljavanju sudbine osoba nestalih tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, bez obzira koje nacionalnosti one bile, obaveza prema čovečnosti i prema onima koji svakoga dana žive u tuzi i nespokoju ne znajući šta se dogodilo sa njihovim najmilijima.
U saopštenju Kancelarije povodom Međunarodnog dana nestalih lica, koji se danas obeležava, podseća se da se na Kosovu i Metohiji još uvek 562 Srba i drugih nealbanaca vodi kao nestalo i ističe da država Srbija nikada neće odustati od zahteva da istina o njihovoj sudbini bude utvrđena.
- Apelujemo na političke predstavnike u Prištini da prestanu da bezdušno zloupotrebljavaju pitanje nestalih, i da umesto toga omoguće da za početak bude istraženo osam lokacija za koje postoje utemeljena saznanja i dokazi da skrivaju posmrtne ostatke ubijenih Srba - ističe se u saopštenju.
Podseća se da je Beograd, u okviru briselskog dijaloga i Radne grupe za lica koja se vode kao nestala u vezi sa događajima na Kosovu i Metohiji, uvek nastupao konstruktivno, ne praveći bilo kakvu razliku među nestalima po osnovu njihove etničke pripadnosti, ali da, nažalost, Priština nije pokazivala ni trunku spremnosti da se rasvetli sudbina nestalih Srba, već je umesto toga posezala za opstrukcijama, politizacijom i blokadama ovog duboko humanog pitanja.
- Do danas Priština negira zločine terorističke organizacije 'UČK', opstrura svaki pokušaj rasvetljavanja sudbine nestalih Srba i drugih nealbanaca i sprečava ustanovljavanje civilizovane i čovečne kulture sećanja na sve one koji su u sukobima na Kosovu i Metohiji stradali od ruke terorista - naglašava Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
U saopštenju se izražava nada da će međunarodna zajednica pokazati preko potrebno razumevanje, kako bi Priština prestala da politizuje pitanje nestalih i kako bi konkretan rad na pronalasku nestalih dobio primat nad prištinskim zloupotrebama koje samo produžavaju agoniju porodica nestalih lica.
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