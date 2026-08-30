Politika

BLOKADERSKO DIVLJANJE U UŽICU: Ovako izgleda ta njihova "bolja" Srbija (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2026. u 08:10

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SINOĆ je u Užicu održan veličanstven skup "Ujedinjena Srbija". Međutim veče su obeležile i neprijatne scene i divljaštvo koje se odigralo u režiji blokadera.

БЛОКАДЕРСКО ДИВЉАЊЕ У УЖИЦУ: Овако изгледа та њихова боља Србија (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Napadali su koga su stigli!

Njihovim užasnim uvredama nije bilo kraja. I to su očigledno smatrali idealnom prilikom da i oni predtsave svoj program.

Ogormni kamen bacili su prema policiji, i u tom svemu jedan od snimatelja je povređen.

Svim policajcima su se drali i govorili -  ko ti je otac, ko ti je deda, šta ti je majka rekla?

To su te njihove vrednosti. I to je uvek udar na porodicu. To je ono što njih karakteriše.

Opširnije pogledajte sami u videu koji sledi:

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