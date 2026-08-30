BLOKADERSKO DIVLJANJE U UŽICU: Ovako izgleda ta njihova "bolja" Srbija (VIDEO)
SINOĆ je u Užicu održan veličanstven skup "Ujedinjena Srbija". Međutim veče su obeležile i neprijatne scene i divljaštvo koje se odigralo u režiji blokadera.
Napadali su koga su stigli!
Njihovim užasnim uvredama nije bilo kraja. I to su očigledno smatrali idealnom prilikom da i oni predtsave svoj program.
Ogormni kamen bacili su prema policiji, i u tom svemu jedan od snimatelja je povređen.
Svim policajcima su se drali i govorili - ko ti je otac, ko ti je deda, šta ti je majka rekla?
To su te njihove vrednosti. I to je uvek udar na porodicu. To je ono što njih karakteriše.
Opširnije pogledajte sami u videu koji sledi:
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