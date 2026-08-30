KVAKU KARIKARI: Pančevo je moj dom, srećan sam što sam se vratio!
Železničar je ubedljivo savladao ekipu Radnika iz Surdulice rezultatom 5:1 u 7. kolu Mozzart Bet SLS, a het-trik na utakmici, prvi u karijeri, postigao je Kwaku Karikari. O utakmici, svojim pogocima, povratku u Pančevo, ali i posebnom plesu kojim je proslavio pobedu Karikari je pričao u intervjuu za sajt kluba koji vam prenosimo u celosti.
Karikari, pre svega, reci nam kako se osećaš što si ponovo u Pančevu i koliko ti znači povratak kući?
– Neverovatno je lepo ponovo biti u Pančevu. Ovo je moj dom i povratak ovde mi uvek mnogo znači. Imam mnogo uspomena vezanih za ovaj grad, tako da je poseban osećaj igrati pred ljudima koji me poznaju i koji su me podržavali. Zaista sam srećan što sam se vratio i što mogu da doprinesem ekipi.
Kako bi ocenio jučerašnju utakmicu protiv ekipe Radnika?
– Mislim da je cela ekipa odigrala veoma dobru utakmicu. Igrali smo sa samopouzdanjem, stvarali mnogo prilika i ostali fokusirani tokom cele utakmice. Naravno, tri postignuta gola čine ovaj meč posebno važnim za mene lično, ali najvažnije je da smo kao ekipa odigrali dobro i ostvarili rezultat koji smo želeli.
Postigao si tri gola, prvi het trik u karijeri. Šta te je najviše inspirisalo tokom utakmice?
– Istina je, ovo je moj prvi het-trik u karijeri. Jednostavno, sve se otvorilo za mene. Svi smo imali ogromnu želju da preokrenemo utakmicu, a trener nam je na poluvremenu rekao da veruje u nas i da možemo da napravimo preokret. To nam mnogo znači, jer za nas nema lakih utakmica. Svaka utakmica je borba, svaka utakmica je usmerena na pobedu i mislim da upravo to javnost očekuje od nas.
Čuli smo da vam je trener na poluvremenu rekao da možete da postignete čak i pet golova. Da li ti je to dalo dodatno samopouzdanje i motivaciju?
– Apsolutno. Kada trener veruje u vas i kaže vam da možete da postignete još golova, to vam daje dodatno samopouzdanje. Znali smo da imamo kvalitet da preokrenemo utakmicu i ta vera nam je pomogla da ostanemo fokusirani i motivisani do poslednjeg sudijskog zvižduka.
Posebnu pažnju privukla je i proslava tvojih golova u svlačionici.
– Volim Pančevo i Srbiju, kao i sve ljude ovde. Ovde se osećam veoma dobro i mislim da se to vidi i na terenu. Ovaj ples je bio način da pokažem svoju sreću i podelim je sa saigračima i navijačima.
Kome bi posvetio ova tri gola?
– Ove golove posvećujem svojoj porodici i Bogu. Zahvalan sam im na ljubavi, podršci i svemu što su učinili za mene.
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