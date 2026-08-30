MESIJEV "POKER"! Nestvarni Argentinac ne prestaje da dominira ni u 39. godini života (VIDEO)
Fudbaleri Intera pobedili su danas u Majamiju ekipu Montreala rezultatom 7:1 (2:1) u utakmici MLS lige, a meč je obeležio legendarni Lionel Mesi.
Argentinac je briljirao na terenu, postigao četiri pogotoka, a uz to je podelio i asistenciju svom starom saborcu iz Barselone, Luisu Suarezu.
Mesi se upisao u strelce u 40, 52, 83. i 90+6. minutu, dok je asistirao kod gola pomenutog Urugvajca u 80. minutu.
Pogotke za Inter postigli su još Kazemiro u 20. i Aleksandar Šou u 89. minutu. Jedini strelac za Montreal bio je Fabijan Herbers u 37. minutu.
Mesi je po prvi put u karijeri postigao četiri pogotka na jednoj utakmici MLS lige.
Fudbaleri Intera su ovim trijumfom prekinulu seriju od pet utakmica bez pobede u svim takmičenjima.
Ekipa iz Majamija se nalazi na drugom mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 42 boda, dok je Montreal na 14. poziciji sa 21.
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