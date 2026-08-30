JOŠ JEDNA VELIKA DRŽAVNA POMOĆ: Zahtev se podnosi tokom cele godine, proverite dokumentaciju
DOMAĆINSTVA koja ispunjavaju propisane uslove mogu da ostvare status energetski ugroženog kupca i pravo na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju.
Zahtev može da se podnese elektronski preko portala eUprava, bez odlaska na šalter, a pravo se može ostvarivati tokom cele godine.
Status energetski ugroženog kupca omogućava domaćinstvima koja ispunjavaju uslove da ostvare umanjenje mesečnih računa od 20 do 60 odsto, navodi Ministarstvo rudarstva i energetike.
Ko može da ostvari pravo?
Elektronska usluga namenjena je građanima Srbije koji žive sami ili u višečlanom domaćinstvu i pripadaju kategorijama predviđenim propisima.
Među njima su korisnici:
- novčane socijalne pomoći ili uvećane novčane socijalne pomoći,
dečijeg dodatka,
- uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica,
- kao i domaćinstva koja ispunjavaju propisane uslove u pogledu ukupnih prihoda i primanja.
Kako se podnosi zahtev preko eUprave?
Za elektronsko podnošenje potrebno je da građanin bude registrovan na portalu eUprava i da se prijavi uz visok nivo autentifikacije – kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili ConsentID aplikacijom.
Nakon prijave potrebno je pokrenuti uslugu „Sticanje statusa energetski ugroženog kupca“, popuniti obrazac i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Po uspešnom podnošenju stiže obaveštenje mejlom, a predmet može da se prati preko opcije „Pregled podnetih zahteva“.
Koja dokumenta su potrebna?
Korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka i drugih navedenih prava prilažu poslednji račun za energent za koji traže umanjenje.
Ako račun ne glasi na podnosioca zahteva, potreban je i dokaz o osnovu korišćenja nekretnine, poput ugovora o zakupu, kupoprodajnog ugovora ili ostavinskog rešenja.
Građani koji pravo ostvaruju na osnovu prihoda dodatno dostavljaju dokaz o mesečnim primanjima članova domaćinstva, a za dete starije od 15 godina i dokaz o školovanju.
Deo podataka nadležni organi pribavljaju iz službenih evidencija, čime je smanjena količina dokumentacije koju građani moraju sami da pribavljaju.
Zahtev može tokom cele godine
Zahtev za status energetski ugroženog kupca može da se podnese tokom cele godine.
O statusu odlučuje nadležna jedinica lokalne samouprave prema mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca.
(Alo)
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