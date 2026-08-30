Politika

KINEZI ODUŠEVLJENI VUČIĆEM: Tražili mu potpis na lopti i majicama, a loptu će izložiti u košarkaškom klubu (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2026. u 11:51

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora.

КИНЕЗИ ОДУШЕВЉЕНИ ВУЧИЋЕМ: Тражили му потпис на лопти и мајицама, а лопту ће изложити у кошаркашком клубу (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Kinezi iz firme Šandong koja je gradila Dunavski koridor zamolili su predsednika Vučića da im se potpiše na loptu i majice, kako bi zatim izložili loptu u košarkaškom klubu koji nosi ime firme. 

Ljudi iz firme Šandong poklonili su predsedniku razglednicu sa brojem 577, koji je povezan sa Dunavskim koridorom. 

Broj 577 simbolizuje: Pet godina izgradnje, sedam dana nedeljno, sedam poseta predsednika.

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