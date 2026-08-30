KINEZI ODUŠEVLJENI VUČIĆEM: Tražili mu potpis na lopti i majicama, a loptu će izložiti u košarkaškom klubu (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora.

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Kinezi iz firme Šandong koja je gradila Dunavski koridor zamolili su predsednika Vučića da im se potpiše na loptu i majice, kako bi zatim izložili loptu u košarkaškom klubu koji nosi ime firme.

Ljudi iz firme Šandong poklonili su predsedniku razglednicu sa brojem 577, koji je povezan sa Dunavskim koridorom.

Broj 577 simbolizuje: Pet godina izgradnje, sedam dana nedeljno, sedam poseta predsednika.