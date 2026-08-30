SKANDAL TRESE NFL! Zvezda Grin Beja optužena za fizički napad i oštećenje imovine

Rani bek Grin Bej Pekersa, Džoš Džejkobs suočava se sa dve prekršajne optužnice koje su proizašle iz njegovog hapšenja u maju u američkoj saveznoj državi Viskonsin.

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Prema navodima američkih medija, Tužilaštvo okruga Braun tereti Džejkobsa za fizički napad i oštećenje imovine. Obe optužbe vode se kao prekršajna dela.

Situacija je u početku izgledala još ozbiljnije. Nakon incidenta zbog kojeg je intervenisala policija, Džejkobs je prvobitno bio suočen sa čak pet tačaka optužnice.

Ipak, tužilaštvo je odlučilo da ne pokrene postupak za najtežu optužbu – davljenje i gušenje. Odbačene su i još dve prekršajne optužbe, pa će se postupak nastaviti samo po dve preostale tačke.

Džejkobs je, uprkos celom slučaju, sve vreme normalno funkcionisao kao član ekipe. Od hapšenja je trenirao i nastupao za Pekerse, ali činjenica da je protiv njega sada formalno pokrenut postupak može imati posledice i na njegovu NFL karijeru.

Liga bi mogla da ga disciplinski kazni u skladu sa pravilima ponašanja igrača, a upravo je to scenario na koji se Grin Bej već priprema.

Generalni menadžer Pekersa Brajan Gutekunst izjavio je da klub razmatra mogućnost da Džejkobs tokom sezone 2026. bude suspendovan zbog ovog slučaja.

Za Grin Bej bi takav rasplet bio veliki problem. Džejkobs ima važnu ulogu u napadu i jedan je od igrača na koje ekipa ozbiljno računa u planovima za novu sezonu.

Sada ostaje da se vidi kakvu će odluku doneti NFL i da li će Džejkobs zbog ovog slučaja morati da propusti deo/čitavu sezonu.