OGLASILA SE NARODNA BANKA SRBIJE: Doneta je odluka, sutra stupa na snagu

NARODNA banka Srbije objavila najnoviji zvanični kurs dinara!

Foto: Z. Jovanović

Zvanični srednji kurs dinara za evro u ponedeljak će iznositi 117,3531 dinar, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je slabiji 0,3 odsto i iznosi 101,0967 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,9 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou niži je za 0,7 odsto, a od početka godine 1,2 odsto.

(Alo)