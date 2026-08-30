OGLASILA SE NARODNA BANKA SRBIJE: Doneta je odluka, sutra stupa na snagu
NARODNA banka Srbije objavila najnoviji zvanični kurs dinara!
Zvanični srednji kurs dinara za evro u ponedeljak će iznositi 117,3531 dinar, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.
Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je slabiji 0,3 odsto i iznosi 101,0967 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,9 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou niži je za 0,7 odsto, a od početka godine 1,2 odsto.
(Alo)
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