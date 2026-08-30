VREDNOST PREMAŠILA SVE ISTORIJSKE REKORDE: Nemci sede na zlatu vrednom 1,4 biliona dolara

NEMAČKE rezerve zlata dostigle su novi rekord, dostigavši vrednost od bilion evra. Međutim, sa poreskog stanovišta, postoji značajna razlika u tome da li investitori poseduju zlatne poluge, nakit, zlatne ETC-ove ili čak bitkoin, prenose nemački mediji.

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Nemačka privatna domaćinstva raspolažu blagajnama zlata čija je vrednost premašila sve istorijske rekorde. Prema studiji "Investicije u zlato 2026" – koju je naručila Rajzebanka, a objavili nemački mediji, privatni investitori drže skoro 10.000 tona fizičkog zlata.

Kada se uračunaju nakit i hartije od vrednosti podržane zlatom, ukupna vrednost ovih zaliha iznosila je približno 1,4 biliona evra u vreme procene u martu. Međutim, za investitore, ova impresivna brojka govori samo pola priče: sa poreske tačke gledišta, nije svo zlato tretirano jednako, prenosi Feniks magazin.

Ključni nalazi istraživanja

Prema studiji banke "Rajzebank" nemačka privatna domaćinstva poseduju 9.173 tone fizičkog zlata, što je 139 tona više nego 2024. godine.

Od te ukupne količine, 5.464 tone se čuvaju u obliku poluga i kovanica, dok se dodatnih 3.709 tona nalazi u obliku nakita.

Zlato sada čini 6,1 odsto privatnog bogatstva; 2024. godine taj udeo je iznosio 2,8 odsto.

Studija pokazuje da je udeo zlata u privatnom bogatstvu značajno porastao između 2024. i 2026. godine. Stoga bi svako ko ulaže u poluge ili kovanice trebalo da bude upoznat sa pravilima koja regulišu njihovu kupovinu i kasniju prodaju, prenose nemački mediji.

(BizPortal)