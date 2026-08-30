MARTINEZ POJAČAVA ČELSI: Četvrti put da "plavci" i Vila menjaju igrače ovog leta
Dosadašnji golman Aston Vile i reprezentativac Argentine Emilijano Martinez potpisao je trogodišnji ugovor sa Čelsijem, saopštio je danas fudbalski klub iz Londona.
Finansijski detalji nisu objavljeni, ali britanski mediji navode da je Čelsi za ovaj transfer izdvojio 7,5 miliona funti.
- Presrećan sam što sam stigao u ovaj fudbalski klub. Dolazak u Čelsi bila je laka odluka za mene i moju porodicu, oduševljen sam i jedva čekam da počnem sa radom. Želim da pobeđujem i da taj mentalitet donesem u Čelsi, jer je reč o klubu koji osvaja trofeje, tako da mislim da je to odličan spoj. Daću 100 odsto na svakoj utakmici i na svakom treningu kako bih klub, saigrače i navijače učinio ponosnim -rekao je novi golman Čelsija.
Martinez (33) je bio član Aston Vile od 2020. godine, a za klub iz Birmingema branio je na 256 mečeva u svim takmičenjima.
On je pre Aston Vile branio za Arsenal, Oksford, Šefild Vendžej, Roterhem, Vulverhempton, Hetafe i Reding.
Za reprezentaciju Argentine nastupio je na 67 utakmica, a sa nacionalnim timom osvojio je SP 2022, kao i Kopa Amerika 2021. i 2024. godine.
Vredi napomenuti i to da je ovo četvrti put da Čelsi i Vila menjaju igrače ovog leta, pored Martineza "plavce" je pojačao Rodžers, dok su u suprotnom smeru otišli Alehandro Garnačo i Nikolas Džekson.
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