MARTINEZ POJAČAVA ČELSI: Četvrti put da "plavci" i Vila menjaju igrače ovog leta

Dosadašnji golman Aston Vile i reprezentativac Argentine Emilijano Martinez potpisao je trogodišnji ugovor sa Čelsijem, saopštio je danas fudbalski klub iz Londona.

Tanjug/AP Photo/Francisco Seco, Pool

Finansijski detalji nisu objavljeni, ali britanski mediji navode da je Čelsi za ovaj transfer izdvojio 7,5 miliona funti.

- Presrećan sam što sam stigao u ovaj fudbalski klub. Dolazak u Čelsi bila je laka odluka za mene i moju porodicu, oduševljen sam i jedva čekam da počnem sa radom. Želim da pobeđujem i da taj mentalitet donesem u Čelsi, jer je reč o klubu koji osvaja trofeje, tako da mislim da je to odličan spoj. Daću 100 odsto na svakoj utakmici i na svakom treningu kako bih klub, saigrače i navijače učinio ponosnim -rekao je novi golman Čelsija.

Martinez (33) je bio član Aston Vile od 2020. godine, a za klub iz Birmingema branio je na 256 mečeva u svim takmičenjima.

On je pre Aston Vile branio za Arsenal, Oksford, Šefild Vendžej, Roterhem, Vulverhempton, Hetafe i Reding.

Za reprezentaciju Argentine nastupio je na 67 utakmica, a sa nacionalnim timom osvojio je SP 2022, kao i Kopa Amerika 2021. i 2024. godine.

Vredi napomenuti i to da je ovo četvrti put da Čelsi i Vila menjaju igrače ovog leta, pored Martineza "plavce" je pojačao Rodžers, dok su u suprotnom smeru otišli Alehandro Garnačo i Nikolas Džekson.