KAO PISTA: Provozali smo se Dunavskim koridorom, pogledajte kako veličanstveno izgleda (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao ceremoniji puštanja u saobraćaj novih 28 km Dunaskog koridora. Ekipa "Novosti" se provozala ovom deonicom, koja izgleda svetski.

Foto: Novosti

Podsećamo, Dunavski koridor počinje od petlje Požarevac na auto-putu Beograd - Niš i ide preko Požarevca (obilaznica) i Velikog Gradišta do Golupca.

Pogledajte i sami kako to izgleda:

Ukupna dužina koridora iznosi 68 kilometara. Trenutno je pod saobraćajem 34 kilometara, od kojih su 32 puštena u rad u februaru 2025. godine, kao i prva dva kilometra brze saobraćajnice koja su puštena u saobraćaj 20. avgusta ove godine.

Ova dva kilometra povezuju naplatnu stanicu Požarevac, sa brzom saobraćajnicom Požarevac - Veliko Gradište - Golubac, u delu koji je ranije pušten u saobraćaj. U sklopu ova dva kilometra nalazi se i most preko pruge kod Male Krsne čiji je levi, novoizgrađeni most pušten u saobraćaj, dok je desni most u rekonstrukciji.

Na deonicama 2 i 3 biće pušteno u saobraćaj ukupno 28 kmilometara.

Nakon puštanja u saobraćaj ovih deonica, ostaće u izgradnji još šest kilometara Dunavskog koridora. Na brzoj saobraćajnici gradi se 62 objekta (55 završenih), šest petlji (pet završenih, jedna postojeća u rekonstrukciji) i 16 kružnih raskrsnica (14 završenih).