SUNCE, GRMLJAVINA PA HLADNI FRONT: Srbiju sutra čeka vrelih 38 stepeni, a evo kada stižu nepogode
SRBIJU danas i sutra očekuje pravi toplotni talas sa temperaturama do 38 stepeni. Već posle podne u brdsko-planinskim predelima stižu novi lokalni pljuskovi, dok u noći ka utorku oslabljeni hladni front donosi prolazno osveženje i nepogode.
Jučerašnji dan doneo je Srbiji vrelih 36 stepeni, ali posle podne i uveče i jake pljuskove sa grmljavinom, lokalno i grmljavinske oluje. Pojedine predele pogodile su i superćelijske oluje, a pravi potop doneo je Kopaoniku skoro 40 litara kiše koja se sručila tokom snažne grmljavinske oluje.
Danas je ponovo sunčano, ali i dalje toplo.
Trenutne temperature
I u nastavku poslepodneva širom Srbije biće sunčano i veomatoplo.
Maksimalna temperatura biće od 33 do 37 stepeni, u Beogradu do 35 stepeni.
Posle podne i pred kraj dana očekuje se ratzvoj oblačnosti, a u brdsko-planinskim predelima na istoku, jugoistoku i jugozapadu Srbije biće lokalnih i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.
Sutra jo vrelije, temperatura do 38 stepeni.
U noći ka utorku oslabljeni hladni front doneće ponegde pljuskove sa grmljavinom, a od utorka i nešto ugodnije vreme, ali i pored toga početak septembra doneće Srbiji pravo letnje vreme. Maksimalna temperatura bićeu većini predela oko i iznad 30 stepeni.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
HOĆE LI LETO POSUSTATI? Pred nama vreo i vetrovit dan, a evo kad će zahlađenje
28. 08. 2026. u 06:52
PROGNOZA DO KRAJA AVGUSTA: Da li nas čekaju novi rekordi i gde vreba najveća opasnost
23. 08. 2026. u 12:06
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)