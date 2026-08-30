SUNCE, GRMLJAVINA PA HLADNI FRONT: Srbiju sutra čeka vrelih 38 stepeni, a evo kada stižu nepogode

SRBIJU danas i sutra očekuje pravi toplotni talas sa temperaturama do 38 stepeni. Već posle podne u brdsko-planinskim predelima stižu novi lokalni pljuskovi, dok u noći ka utorku oslabljeni hladni front donosi prolazno osveženje i nepogode.

Foto: AI generated/Gemini

Jučerašnji dan doneo je Srbiji vrelih 36 stepeni, ali posle podne i uveče i jake pljuskove sa grmljavinom, lokalno i grmljavinske oluje. Pojedine predele pogodile su i superćelijske oluje, a pravi potop doneo je Kopaoniku skoro 40 litara kiše koja se sručila tokom snažne grmljavinske oluje.

Danas je ponovo sunčano, ali i dalje toplo.

Trenutne temperature

I u nastavku poslepodneva širom Srbije biće sunčano i veomatoplo.

Maksimalna temperatura biće od 33 do 37 stepeni, u Beogradu do 35 stepeni.

Posle podne i pred kraj dana očekuje se ratzvoj oblačnosti, a u brdsko-planinskim predelima na istoku, jugoistoku i jugozapadu Srbije biće lokalnih i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Sutra jo vrelije, temperatura do 38 stepeni.

U noći ka utorku oslabljeni hladni front doneće ponegde pljuskove sa grmljavinom, a od utorka i nešto ugodnije vreme, ali i pored toga početak septembra doneće Srbiji pravo letnje vreme. Maksimalna temperatura bićeu većini predela oko i iznad 30 stepeni.

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