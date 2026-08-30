"LJUDI, OVO JE ISTORIJA!" Predsednik saopštio: U septembru počinju radovi na izgradnji "Karađorđa"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da se u septembru počinje i sa radovima na igradnji auto-puta i brze saobraćajnice “Vožd Karađorđe”.

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- Treba da postavimo kamen temeljac i kreće i "Karađorđe" da se radi, da ljudi znaju u Mladenovcu, Lazarevcu, Aranđelovcu, baš sam srećan. Ovo je ljudi istorija, voo su neverovatne stvari, baš istorija... - rekao je predsednik.

Kako je rečeno radovi bi trebalo da počnu 12. septembra.