"LJUDI, OVO JE ISTORIJA!" Predsednik saopštio: U septembru počinju radovi na izgradnji "Karađorđa"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da se u septembru počinje i sa radovima na igradnji auto-puta i brze saobraćajnice “Vožd Karađorđe”.
- Treba da postavimo kamen temeljac i kreće i "Karađorđe" da se radi, da ljudi znaju u Mladenovcu, Lazarevcu, Aranđelovcu, baš sam srećan. Ovo je ljudi istorija, voo su neverovatne stvari, baš istorija... - rekao je predsednik.
Kako je rečeno radovi bi trebalo da počnu 12. septembra.
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