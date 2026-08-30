ENERGETSKA KRIZA TRESE EVROPU: Zalihe gasa na najnižem nivou za 13 godina

EVROPA bi mogla da uđe u grejnu sezonu sa najnižim zalihama gasa u poslednjih 13 godina, što među trgovcima energentima izaziva strah od naglog skoka cena tokom zime.

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"Niži nivoi zaliha prirodno povećavaju rizik od veće nestabilnosti cena tokom zime", upozorio je analitičar za gas Greg Molnar.

Problem bi dodatno pogoršali dugotrajni hladni talasi ili periodi sa slabim vetrom, kada raste potrošnja gasa za grejanje i proizvodnju električne energije.

"Panika počinje da se širi"

Evropsko tržište gasa ostalo je relativno mirno tokom leta, jer su trgovci očekivali ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, što bi omogućilo povećan priliv tečnog prirodnog gasa pre zime.

Međutim, nade u brzo rešenje blede.

"Tržište je bilo iznenađujuće opušteno. Postojala je nada u ponovno otvaranje koje bi omogućilo punjenje skladišta pre zime. Nivoi skladištenja obično dostižu vrhunac u oktobru, a sada smo skoro u septembru, tako da situacija postaje veoma neprijatna", rekao je Bjarne Šildrop, glavni analitičar robe u bankarskoj grupi SEB.

"Panika počinje da se širi", dodao je on.

Problemi sa popunjavanjem skladišta pogoršali su se nakon što je američko-izraelski rat protiv Irana ozbiljno poremetio izvoz nafte i gasa iz regiona Persijskog zaliva.

Zalihe su iscrpljene zbog hladnog završetka prošle zime, dok su letnji toplotni talasi doveli do povećane upotrebe termoelektrana na gas.

Cene gasa više nego udvostručene od početka godine

Trenutno se ne očekuje fizička nestašica gasa u Evropi tokom ove zime, ali tržišta predviđaju znatno više cene.

Poslednjih nedelja, referentna cena gasa u Evropi premašila je 68 evra po megavat-satu, što je najviši nivo u poslednje više od tri godine i više nego dvostruko veća cena u odnosu na početak godine.

Tokom hladnijih meseci, Evropa će morati da se nadmeće sa kupcima iz Azije za isporuke tečnog prirodnog gasa.

Analitičari kompanije "Goldman Saks" procenjuju da bi, ukoliko se ne obnovi redovan izvoz gasa sa Bliskog istoka, cena u Evropi mogla da poraste iznad 100 evra po megavat-satu kako bi taj region privukao dovoljne količine tečnog prirodnog gasa za zimsku potrošnju.

Nemačka skladišta gasa popunjena tek do pola

Posebno niski nivoi zaliha beleže se u zapadnoj Evropi.

Nemačka, koja poseduje najveće kapacitete za skladištenje gasa u Evropi, ima skladišta popunjena tek nešto više od 50 odsto kapaciteta. U Belgiji je nivo popunjenosti oko 49 odsto, dok u Holandiji iznosi oko 44 odsto.

Situacija je znatno bolja u Italiji, gde su skladišni kapaciteti popunjeni više od 81 odsto, kao i u Poljskoj, gde je ta popunjenost iznad 90 odsto.

(Tanjug)

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